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"الإسكان": التصالح على أولى مخالفات البناء في مدينة الشيخ زايد الأسبوع الجاري

الخميس 23/أبريل/2020 - 11:15 ص
بوابة الفجر
صرح المهندس مصطفى فهمى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، بأنه تم خلال هذا الأسبوع التصالح على أولى مخالفات البناء في مدينة الشيخ زايد، وذلك فى إطار تنفيذ قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وقال المهندس مصطفى فهمى: تم التصالح على مخالفة تحويل البدروم إلى سكني بقيمة ٨٠٠ جنيه لكل متر، والتصالح على مخالفة استكمال بناء غرف السطح وتحويلها من نشاط خدمي إلى سكني بقيمة ١٦٠٠ جنيه لكل متر، بالإضافة إلى أنه تم التصالح على أول مخالفة لبناء مول تجاري كامل بدون تراخيص.

وأشار رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، إلى أن عدد المتقدمين بطلبات تصالح على مخالفات البناء بالمدينة، ٧٨٨ طلباً، تم مراجعة ١٩٠ طلباً منها حتى الآن، وتم إرسال مطالبات السداد لهم، لإنهاء إجراءات التصالح.




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