Advertisements

أسطورة الأرجنتين: سيميوني سيتولى تدريب التانجو يوماً ما

الخميس 23/أبريل/2020 - 11:57 ص
بوابة الفجر
وكالات
قال اللاعب السابق ورئيس نادي إستوديانتس دي لا بلاتا الحالي سباستيان فيرون، إنه يود تولي رئاسة الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم مستقبلاً، وإنه مقتنع بأن دييغو سيميوني سيقود "راقصي التانغو".

وأضاف فيرون أن هدفه هو الوصول لرئاسة الاتحاد الأرجنتيني من أجل "إضفاء التحديث" على اللعبة في بلاده، خلال تصريحات أدلى بها لقناة فوكس سبورتس.

وتابع: "أود ذلك في وقت ما، هناك جوانب تعليمية وغذائية يجب اعتمادها وهو أمر مهم ويساعد الرياضي، لذا فإن تقديم المساعدة من مركز سياسي والموقع الذي تشغله شيء مهم".

بالمثل، أعرب فيرون عن ثقته في تولي مدرب أتلتيكو مدريد الحالي دييغو سيميوني، مسؤولية الـ"ألبيسيليستي" يوماً ما، وأنه أحد أفضل المدربين في أوروبا حالياً.

جدير بالذكر أن فيرون سبق وارتدى قمصان فرق إستوديانتس وبوكا جونيورز وبارما ولاتسيو ومانشستر يونايتد وتشيلسي وإنتر ميلان وفرق أخرى.

أخبار تهمك

برشلونة يغير اسم ملعب كامب نو

منذ ساعة الا ربع

الوقت صادم.. أستاذ كبد يكشف موعد انتهاء جائحة كورونا (فيديو)

منذ يوم

وزارة الصحة تفجر مفاجأة حول أنوع فيروس كورونا المنتشرة

منذ يوم

عاجل.. 3 سيناريوهات أمام الحكومة بشأن حظر التجول في رمضان

منذ حوالي 22 ساعة

تعرف على مواعيد صرف منحة الـ500 جنيه الثانية من الحكومة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رئيس الوزراء: السبت إجازة بمناسبة عيد تحرير سيناء

منذ أقل من ساعة

"التموين" تعلن مواعيد عمل المخابز خلال شهر رمضان

منذ نصف ساعة

بث مباشر.. مؤتمر صحفي عاجل لرئيس الوزراء بشأن الحظر في رمضان

منذ أقل من ساعة

بأمر الملك سلمان.. إقامة صلاة التراويح بالحرمين

منذ يوم

عاجل.. حبس "حنين حسام" بطلة فيديو "افتحي الكاميرا" بتهمة الإتجار في البشر

منذ حوالي 12 ساعة

تحذير مهم من مجلس الوزراء إلى المواطنين

منذ يوم

رئيس الوزراء يعلن الإجراءات الخاصة بالحظر في شهر رمضان غدا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 13 ساعة

بعد قليل.. رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارات مهمة

منذ حوالي 4 ساعات

لهذا السبب.. السيسي يقاطع مقدمة حفل افتتاح المشروعات القومية بالسويس

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل| بأمر النائب العام.. حبس الطالبة حنين حسام 4 أيام

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:24 ص

بعد قليل.. رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارات مهمة

رئيس الوزراء يعلن الإجراءات الخاصة بالحظر في شهر رمضان غدا (فيديو)

09:20 م

برشلونة يغير اسم ملعب كامب نو

12:13 م

تعرف على مواعيد صرف منحة الـ500 جنيه الثانية من الحكومة

09:43 ص

عاجل.. 3 سيناريوهات أمام الحكومة بشأن حظر التجول في رمضان

03:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم