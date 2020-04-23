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نائب محافظ المنيا يشدد على الإجراءات الاحترازية بمعهد الأورام
الخميس 23/أبريل/2020 - 12:00 م
أحمد الخميسي
زار الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب محافظ المنيا، معهد الأورام برفقه الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة والدكتوره هبة لبيب مدير المكتب الفني للمتابعة بمديرية الصحة.
ومر "أبو زيد" اليوم الخميس على أماكن علاج المرضى واطمأن على صحتهم وأكد ضرورة قيام قسم الأرشيف بوضع آلية لتنظيم ملفات المرضى حتى يسهل عملية متابعة البيانات وتجنب ضياعها.
واستمع إلى شكاوى المرضى والمترددين على المعهد وأمر بسرعة حلها مع ضرورة الاستماع إليهم وتنفيذ متطلباتهم.
كما تابع مدى التزام إدارة المعهد بالإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
ووجه بضرورة عدم تكدس الزائرين والمترددين على العيادات الخارجية ووضع خطة لتنظيم تردد الحالات على المعهد وإخطارهم بموعد مسبق عبر رسائل على الهاتف المحمول أو تطبيق يتم تنفيذه لصالح المعهد يعمل على أجهزة المحمول لسهولة التواصل، محددًا اليوم والتوقيت لضبط تواجدهم وحضورهم بالمكان طبقًا للإجراءات الصحية
وشدد على ضرورة تعجيل صيانة الأجهزة المعطلة داخل المعهد لصالح المرضى دون تهاون في تنفيذ القرارات والإجراءات.
تعافي 65 صابا بكورونا
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 65 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 935 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1270 حالة، من ضمنهم الـ 935 متعافيًا.
تسجيل 169 حالة إصابة بكورونا
وأضاف أنه تم تسجيل 169 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، هو 3659 حالة من ضمنهم 935 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و276 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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