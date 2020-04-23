نائب محافظ المنيا يشدد على الإجراءات الاحترازية بمعهد الأورام

زار الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب محافظ المنيا، معهد الأورام برفقه الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة والدكتوره هبة لبيب مدير المكتب الفني للمتابعة بمديرية الصحة.





ومر "أبو زيد" اليوم الخميس على أماكن علاج المرضى واطمأن على صحتهم وأكد ضرورة قيام قسم الأرشيف بوضع آلية لتنظيم ملفات المرضى حتى يسهل عملية متابعة البيانات وتجنب ضياعها.





واستمع إلى شكاوى المرضى والمترددين على المعهد وأمر بسرعة حلها مع ضرورة الاستماع إليهم وتنفيذ متطلباتهم.





كما تابع مدى التزام إدارة المعهد بالإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.





ووجه بضرورة عدم تكدس الزائرين والمترددين على العيادات الخارجية ووضع خطة لتنظيم تردد الحالات على المعهد وإخطارهم بموعد مسبق عبر رسائل على الهاتف المحمول أو تطبيق يتم تنفيذه لصالح المعهد يعمل على أجهزة المحمول لسهولة التواصل، محددًا اليوم والتوقيت لضبط تواجدهم وحضورهم بالمكان طبقًا للإجراءات الصحية





وشدد على ضرورة تعجيل صيانة الأجهزة المعطلة داخل المعهد لصالح المرضى دون تهاون في تنفيذ القرارات والإجراءات.



