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عاجل.. رئيس الوزراء: السبت إجازة بمناسبة عيد تحرير سيناء

الخميس 23/أبريل/2020 - 12:00 م
بوابة الفجر
الفجر
أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا باعتبار السبت المقبل، الموافق 25 من أبريل، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وذلك بمناسبة عيد تحرير سيناء.

وأشار "مدبولي" إلى الأخذ في الاعتبار ضرورة تحقيق التوازن بين الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمجابهة فيروس "كورونا" المستجد؛ حماية لسلامة وأرواح المواطنين، وفي الوقت نفسه استمرار عجلة الإنتاج، وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه عددًا من المشروعات القومية.

كما سيتم خلال الاجتماع مناقشة الإجراءات التي سيتم تطبيقها مع دخول شهر رمضان المعظم، وكذلك الاستعدادات الخاصه باستقبال شهر رمضان المبارك، فضلا عن عدد آخر من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا،والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها.

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مدبولي الفجر إجازة رسمية

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