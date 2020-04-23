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أسعار ياميش رمضان اليوم الخميس 23 أبريل 2020

الخميس 23/أبريل/2020 - 11:55 ص
أسعار ياميش رمضان
أسعار ياميش رمضان

يحل علينا أول أيام شهر رمضان المبارك غدا الجمعة، ويستعد المواطنون عادة لاستقبال شهر رمضان بشراء لاوزم الحلويات والياميش، وننشر جميع أسعار الياميش اليوم الخميس 23 أبريل 2020 حيث حالة من الاستقرار في الأسواق، حيث شهدت الأسعار هذا العام تراجع مقارنة بالأعوام السابقة بسبب الركود في البيع.


أسعار ياميش رمضان 2020

سعر قمر الدين السوري 400 جرام 30 جنيهًا مصريًا.
سعر قمر الدين المصري 21 جنيهًا مصريًا.
سعر جوز الهند يتراوح من 60 إلى 80 جنيهًا مصريًا.
سعر البلح المجفف يتراوح من 20 جنيهًا مصريًا لـ 30 جنيهًا مصريًا.
سعر القراصيا المستوردة 75 جنيهًا مصريًا.
سعر عبوة التين السوري 35 جنيهًا مصريًا.
سعر البندق المقشر 160 جنيهًا مصريًا.
سعر كيلو عين الجمل المقشر 190 جنيهًا مصريًا.
سعر اللوز الغير مقشر 100 جنيهًا مصريًا.
سعر اللوز المقشر 190 جنيهًا مصريًا.
سعر الزبيب الإيراني 100 جنيهًا مصريًا.
سعر الزبيب المصري الفاخر 80 جنيهًا مصريًا.
سعر جوز الهند 80 جنيهًا مصريًا.
سعر التمر هندي المجفف 45 جنيه لـ اللفة الواحدة.

أسعار ياميش رمضان فى سلاسل كارفور

أعلى سعر 275 جنيهًا لكيلو الكاجو.
الزبيب المصرى من 30 لـ35 جنيهًا للكيلو جرام.
الزبيب المستورد بـ50 و 60 و 70 و 80 جنيهًا للكيلو جرام.
المشمشية من 60 حتى 110 جنيهات للكيلو.
التين بـ20 جنيهًا للقرص 300 جرام، والكيلو 60 جنيهًا.
التين السورى من 100 لـ130 جنيهًا للكيلوجرام.
القراصيا تبدأ من 60 لـ80 جنيهًا.
المكسرات بالقشر «بندق ولوز وعين جمل» بـ100 جنيه للكيلو.
المكسرات المقشرة من 200 لـ240 جنيهًا للكيلو.
قمر الدين من 8 لـ 10 جنيهات لـ اللفة.
قمر الدين السورى من 25 لـ35 جنيهًا للفة.
كيلو السودانى مكسرات من 24 جنيهًا لـ30 جنيهًا.
جوز الهند الخشن من 45 لـ50 جنيهًا للكيلو.
التمر هندى من 15 لـ 30 جنيهًا لـ اللفة.
البلح المعلب يبدأ من 15 جنيهًا للعلبة.

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