المفتي يحسم الجدل حول الإفطار في نهار رمضان بسبب الخوف من "كورونا"

أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أنه لا يجوز نهائيا الإفطار في نهار رمضان لمجرد الخوف فقط من فيروس كورونا.





وعن مصابي فيروس كورونا، أوضح أنه المرضى مرخص لهم الإفطار لمن كان الصوم يزيد من مرضهم، وهذه لابد فيها من شهادة الطبيب المختص، وفقا لرأي لمذاهب الربعة، و يجب عليهم عند الفطر إخراج فدية طعام مسكين عن كل يوم ويجوز إخراج الفدية مجمعة في أول يوم من رمضان.





وأكد المفتي، وفقا لرأي أهل العلم والطب في جميع التخصصات الطبية والعلمية المتعلقة بهذا الفيروس الوبائي وآثاره، أنه لا يوجد أي تأثير سلبي للصوم في حالة الوباء الراهنة على الأشخاص العاديين، وأن عدم شرب الماء أو تناول الأغذية لمدة النهار لا يزيد من احتمال انتشار العدوى؛ إذا التزم الشخص بتعليمات الوقاية اللازمة.





وأعلن المفتى، أن الأطباء قد أكدوا أهمية الصيام في تقوية الجهاز المناعي، وأن له دورًا كبيرًا في وقاية الإنسان من الوباء، وفقا للعديد من الأبحاث العلمية والدراسات الطبية.