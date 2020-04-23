"الكهرباء" تكشف حقيقة تخفيف الأحمال خلال رمضان (فيديو)

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الوضع مطمئن، ولا يوجد تخفيف في الأحمال خلال شهر رمضان نتيجة ارتفاع درجات الحرارة ولجوء بعض المواطنين لاستخدام التكييفات، مشددًا على أن لدينا احتياطي وإنتاجنا من الطاقة الكهربائية يكفي لتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية.





وأضاف "حمزة"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولي، اليوم الخميس، أن ما تم من تطوير على مستوى شبكات نقل وتوزيع الكهرباء له مردود إيجابي على جودة التغذية الكهربائية لجميع المواطن، كما أن فرق الطوارئ وشركات التوزيع وغرف العمليات تتابع مع المواطنين لإصلاح أي عطل، مناشدًا المواطنين بالتواصل على الخط الساخن 121 على مدار الساعة للتعامل مع العطل حتى في أوقات الحظر.





وتابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن هناك توجه عام من الدولة للتوسع في السداد الكهرباء، ووزارة الكهرباء لها جهود في هذا المجال من خلال العدادات الذكية وشحن كروت الكهرباء من خلال منافذ الدفع الإلكتروني، بينما فيما يخص الفواتير التقليدية العادية يوجد بها رقم بجواره كود السداد الإلكتروني يتيح للمواطن الاستعلام عن فاتورته ودفعها من خلال منافذ الدفع الإلكتروني.





وتجري وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة محاولات عدة للاستفادة من إقبال المواطنين على سداد فواتير الكهرباء الشهرية إلكترونيًا خلال الأزمة التي تمر بها البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا، من حيث التوسع في السداد الإلكتروني خلال الفترة القادمة لرفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء جنبا إلى جنب مع عمل المحصلين بشركات توزيع الكهرباء.





ومن جانبه قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه لا يمكن الاستغناء عن العاملين بإدارة التحصيل بشركات توزيع الكهرباء، ولكن الوزارة تستهدف التوسع في التحصيل الإلكتروني لفواتير الاستهلاك لرفع نسب التحصيل بالشركات.





وأضاف حمزة في تصريحات صحفية، أن الوزارة تسعى للتوسع في عمليات السداد الالكتروني خلال الفترة القادمة بعد استجابة العديد من المواطنين لسداد فواتير الاستهلاك للأشهر الماضية إلكترونيا للحد من انتشار فيروس كورونا وعدم الاختلاط، لافتا إلى أن التطبيقات الجديدة ستكون أكثر سهولة ويسر على المواطن.





وتابع حمزة أن الوزارة تبحث حاليًا إطلاق تطبيقات جديدة مجانية على الهواتف المحمولة ليتمكن المواطن من سداد فاتورة الاستهلاك الشهرية إلكترونيًا دون الحاجة لانتظار الفاتورة الشهرية، للاستفادة من الوعي الذي انتشر بين المواطنين عن كيفية السداد وتسجيل قراءات عدادات الكهرباء إلكترونيًا.



