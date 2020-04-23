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بث مباشر.. مؤتمر صحفي عاجل لرئيس الوزراء بشأن الحظر في رمضان

الخميس 23/أبريل/2020 - 12:07 م
بوابة الفجر
الفجر
تقدم "الفجر"، خدمة البث المباشر من المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، والذي سيعقده بعد قليل، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم الخميس، لإعلان مواعيد حظر التجول في شهر رمضان.

كانت مصادر أكدت أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، يدرس 3 سيناريوهات بشأن حظر التجول في شهر رمضان، حيث تنتهي فترة الحظر الثانية، غدًا الخميس، تزامنًا مع الاجتماع الأسبوعي للحكومة.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة إلى "الفجر"، أمس الأربعاء، أن السيناريو الأول هو فرض الحظر لمدة أسبوعين فقط، مع تعديل التوقيت ليبدأ من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا، بينما السيناريو الثاني، هو فرض الحظر لمدة 30 يومًا، أي حتى نهاية شهر رمضان.

وأوضحت المصادر، أن السيناريو الأخير، هو فرض الحظر لمدة أسبوعين، مع استمراره على نفس التوقيت الحالي، وهو الثامنة مساءً، وحتى السادسة من صباح اليوم التالي.

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