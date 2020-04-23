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جولة افتراضية في هرم الملك أوناس بسقارة.. تعرف على موعدها
الخميس 23/أبريل/2020 - 12:10 م
حسام زيدان
أعلنت وزارة السياحة والآثار عن إطلاق جولة افتراضية للمجموعة الهرمية للملك أوناس آخر ملوك الأسرة الخامسة (حوالي 2375–2345 ق.م) مساء اليوم الخميس.
وتحتوي المجموعة الهرمية للملك أوناس على كل مكونات المجموعة الجنائزية الملكية في الدولة القديمة.
وتتكون من الهرم والمعبد الجنائزي والطريق الصاعد ومعبد الوادي.
ويقع مدخل الهرم في الجهة الشمالية، يليه ممر هابط ثم صالة ثم ممر أفقي به ثلاث متاريس ينتهي بحجرة في المنتصف تحتوي نقوش "نصوص الأهرام".
وإلى اليسار من الداخل ثلاثة مخازن صغيرة، خالية من النقوش وإلى اليمين من الداخل في إتجاه الغرب توجد حجرة الدفن التي تحتوي أيضًا على نقوش لـ "متون الأهرام".
وهذه المتون نصوص دينية تساعد الملك المتوفي على البعث من جديد وتُرشده في العالم الآخر ليلحق بإله الشمس "رع" في السماء.
ويقع المعبد الجنائزي إلى الجانب الشرقي من الهرم، وهو خاص بالطقوس الدينية المرتبطة بالملك بعد وفاته، ويحتوي على قدس أقداس ومذبح وصالة أعمدة ومجموعة من المخازن.
وجرت أعمال التنقيب في المنطقة المحيطة بالهرم خلال الفترة من 1899 حتى 1903، أدت إلى اكتشاف العديد من المقابر البئرية التي ترجع للأسرتين 26 (664–525 ق.م) و 27 (525–404 ق.م).
وكذلك تم الكشف عن مقبرة الملك حتب سخموي -مؤسس الأسرة الثانية (حوالي 2890 ق.م)- أسفل المعبد الجنائزي مباشرة، وتتكون المقبرة من ممر محفور في الصخر بطول يزيد عن 50 متر وتحتوي على 80 حجرة تخزين على يمين ويسار هذا الممر.
في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأربعاء، عن خروج 65 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 935 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1270 حالة، من ضمنهم الـ 935 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 169 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة.
وقال مستشار إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، هو 3659 حالة من ضمنهم 935 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و276 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.