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برشلونة يغير اسم ملعب كامب نو

الخميس 23/أبريل/2020 - 12:13 م
كامب نو
كامب نو
الفجر الرياضي

أعلن نادي برشلونة الإسباني  تنازله عن حقوق تسمية "كامب نو" خلال الموسم المقبل لمؤسسة النادي، لجمع أموال يتم استثمارها في مشاريع بحثية لمكافحة عواقب فيروس كورونا.

 

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الشركة الخاصة بمايكل جوردان أسطورة كرة السلة ترغب في الاستحواذ على حقوق تسمية "كامب نو" خلال الموسم المقبل.

 

وأشارت الصحيفة، إلى أن "Air Jordan" لن يصبح اسمًا سيئًا لملعب كامب نو، لا سيما أنها علامة تجارية مرتبطة بنجم كبير في عالم الرياضة.

 

وأوضحت أن العرض المقدم لإدارة برشلونة لمدة موسم واحد ويتجاوز الـ10 ملايين يورو.

 

يذكر أن شركة جوردان، واحدة من رعاة باريس سان جيرمان الفرنسي، ويظهر شعارها على قميص الفريق في دوري أبطال أوروبا.

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نادي برشلونة مايكل جوردان كامب نو برشلونة

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