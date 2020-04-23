بلاغ جديد من ريهام سعيد ضد سما المصرى



وقال سعيد فى البلاغ الذى حمل رقم 19833 لسنة 2020 عرائض النائب العام، أن المشكو فى حقها اعتادت يوميا نشر الفسوق والفجر على شبكات التواصل الاجتماعى دون مراعاة للقانون والاداب.







وطالب مقدم البلاغ النيابة العامة بسرعة تحديد جلسات فى بلاغات سابقة مقدمة ضد المشكو فى حقها، وتحديد جلسة تحقيق جديد للتحقيق فى البلاغ المقدم ضدها بتهمة تقديم محتوى جنسى فج على شبكة المعلومات الدولية وهو ما يمثل فعل فاضح وعلنى للتحريض على الفسق والفجور.



وكان "شعبان" محامى ريهام سعيد، تقدم ببلاغ للنائب العام ضد الفنانة سما المصرى، يتهمها بنشر عدد كبير من المقاطع المصورة والفيديوهات الإباحية على شبكة المعلومات الدولية، معتبرا ذلك تعديا على الثوابت والعادات والتقاليد ونشرا للفاحشة والفسق.



وأوضح البلاغ الذى حمل رقم 11599 لسنة 2019، الاتهامات التى وجهتها ريهام سعيد لسما المصرى، حيث قالت إن سما المصرى اعتادت نشر عدد كبير من المقاطع المصورة والفيديوهات الإباحية على شبكة المعلومات الدولية، وتقوم خلالها باستعراض جسدها وعمل إيحاءات جنسية بوجهها، وتستخدم عبارات جنسية واضحة وصريحة.



وقدمت ريهام سعيد أسطوانة مدمجة تحوى صورا فوتوغرافية، تستعرض فيها سما المصرى صورًا قالت إنها تستعرض فيها أجزاء من جسدها وتجلس فى غرفة النوم بملابس عارية وتخرج لسانها.



كما حوت الأسطوانة فيديوهات منها أغنية سما المصرى حملت عنوان "أحمد الشبشب ضاع"، ومقطع آخر تستعرض فيه أجزاء من جسدها، ومقطع ثالث أثناء سباحتها فى حمام سباحة، ومقطع رابع أثناء ملاحقتها لـ"خروف" وتتعمد السقوط أرضًا بطريقة بها إيحاءات جنسية.



وقالت ريهام سعيد فى بلاغها: إن سما المصرى تتعمد لفت الأنظار إليها من خلال بث صور فوتوغرافية وفيديوهات جنسية -على حد وصفها- جاعلة منها مهنتها، التى تتكسب منها وتعتدى على الثوابت والعادات والتقاليد، وتدعو من خلالها للرذيلة وإثارة الغرائز.





تقدم المحامى شعبان سعيد وكيلا عن الإعلامية ريهام سعيد ببلاغ جديد إلى النائب العام المستشار حماده الصاوى ضد الفنانة الاستعراضية سما المصرى بتهمة التحريض على الفسق والفجور.