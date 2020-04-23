Advertisements

بلاغ جديد من ريهام سعيد ضد سما المصرى

الخميس 23/أبريل/2020 - 12:16 م
سما المصري
سما المصري
هدير حمزة
تقدم المحامى شعبان سعيد وكيلا عن الإعلامية ريهام سعيد ببلاغ جديد إلى النائب العام المستشار حماده الصاوى ضد الفنانة الاستعراضية سما المصرى بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

وقال سعيد فى البلاغ الذى حمل رقم 19833 لسنة 2020 عرائض النائب العام، أن المشكو فى حقها اعتادت يوميا نشر الفسوق والفجر على شبكات التواصل الاجتماعى دون مراعاة للقانون والاداب.


وطالب مقدم البلاغ النيابة العامة بسرعة تحديد جلسات فى بلاغات سابقة مقدمة ضد المشكو فى حقها، وتحديد جلسة تحقيق جديد للتحقيق فى البلاغ المقدم ضدها بتهمة تقديم محتوى جنسى فج على شبكة المعلومات الدولية وهو ما يمثل فعل فاضح وعلنى للتحريض على الفسق والفجور.

وكان "شعبان" محامى ريهام سعيد، تقدم ببلاغ للنائب العام ضد الفنانة سما المصرى، يتهمها بنشر عدد كبير من المقاطع المصورة والفيديوهات الإباحية على شبكة المعلومات الدولية، معتبرا ذلك تعديا على الثوابت والعادات والتقاليد ونشرا للفاحشة والفسق.

وأوضح البلاغ الذى حمل رقم 11599 لسنة 2019، الاتهامات التى وجهتها ريهام سعيد لسما المصرى، حيث قالت إن سما المصرى اعتادت نشر عدد كبير من المقاطع المصورة والفيديوهات الإباحية على شبكة المعلومات الدولية، وتقوم خلالها باستعراض جسدها وعمل إيحاءات جنسية بوجهها، وتستخدم عبارات جنسية واضحة وصريحة.

وقدمت ريهام سعيد أسطوانة مدمجة تحوى صورا فوتوغرافية، تستعرض فيها سما المصرى صورًا قالت إنها تستعرض فيها أجزاء من جسدها وتجلس فى غرفة النوم بملابس عارية وتخرج لسانها.

كما حوت الأسطوانة فيديوهات منها أغنية سما المصرى حملت عنوان "أحمد الشبشب ضاع"، ومقطع آخر تستعرض فيه أجزاء من جسدها، ومقطع ثالث أثناء سباحتها فى حمام سباحة، ومقطع رابع أثناء ملاحقتها لـ"خروف" وتتعمد السقوط أرضًا بطريقة بها إيحاءات جنسية.

وقالت ريهام سعيد فى بلاغها: إن سما المصرى تتعمد لفت الأنظار إليها من خلال بث صور فوتوغرافية وفيديوهات جنسية -على حد وصفها- جاعلة منها مهنتها، التى تتكسب منها وتعتدى على الثوابت والعادات والتقاليد، وتدعو من خلالها للرذيلة وإثارة الغرائز.

أخبار تهمك

الوقت صادم.. أستاذ كبد يكشف موعد انتهاء جائحة كورونا (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. 3 سيناريوهات أمام الحكومة بشأن حظر التجول في رمضان

منذ حوالي 22 ساعة

بث مباشر.. مؤتمر صحفي عاجل لرئيس الوزراء بشأن الحظر في رمضان

منذ أقل من ساعة

وزارة الصحة تفجر مفاجأة حول أنوع فيروس كورونا المنتشرة

منذ يوم

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 13 ساعة

بأمر الملك سلمان.. إقامة صلاة التراويح بالحرمين

منذ يوم

رئيس الوزراء يعلن الإجراءات الخاصة بالحظر في شهر رمضان غدا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

لهذا السبب.. السيسي يقاطع مقدمة حفل افتتاح المشروعات القومية بالسويس

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء: السبت إجازة بمناسبة عيد تحرير سيناء

منذ أقل من ساعة

عاجل| بأمر النائب العام.. حبس الطالبة حنين حسام 4 أيام

منذ حوالي 12 ساعة

برشلونة يغير اسم ملعب كامب نو

منذ ساعة الا ربع

تعرف على مواعيد صرف منحة الـ500 جنيه الثانية من الحكومة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. حبس "حنين حسام" بطلة فيديو "افتحي الكاميرا" بتهمة الإتجار في البشر

منذ حوالي 12 ساعة

تحذير مهم من مجلس الوزراء إلى المواطنين

منذ يوم

"التموين" تعلن مواعيد عمل المخابز خلال شهر رمضان

منذ أقل من نصف ساعة

بعد قليل.. رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارات مهمة

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:24 ص

بعد قليل.. رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارات مهمة

رئيس الوزراء يعلن الإجراءات الخاصة بالحظر في شهر رمضان غدا (فيديو)

09:20 م

برشلونة يغير اسم ملعب كامب نو

12:13 م

تعرف على مواعيد صرف منحة الـ500 جنيه الثانية من الحكومة

09:43 ص

عاجل.. 3 سيناريوهات أمام الحكومة بشأن حظر التجول في رمضان

03:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم