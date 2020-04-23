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نجم الزمالك السابق: صالح جمعة سينجح في القلعة البيضاء

الخميس 23/أبريل/2020 - 12:15 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

 

أكد واحد من نجوم الزمالك السابقين على سعادته في خالة نجح الفريق الأبيض في ضم صالح جمعة نجم النادي الأهلي.

 

وذكر أحمد صالح نجم الزمالك السابق أن النادي سيستفيد بشكل كبير من التعاقد مع صالح جمعة الفترة القادمة.

 

وقال أحمد صالح في تصريحات تليفزيونية: "صالح جمعة لاعب كبير ولديه موهبة كبيرة ولديه إمكانيات تؤهله للنجاح في الزمالك إذا قرر النادي ضمه".

 

واضاف: "صالح جمعة يحتاج إلى استعادة تركيزه والرغبة في رد اعتباره بسبب إنه لا يشارك كثيراً مع الأهلي".

 

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