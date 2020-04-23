الصحة الإماراتية تعلن عن إجراء أكثر من 29 ألف فحص لفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الخميس، عن إجراء أكثر من 29 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات.

وكشفت وزارة الصحة الإماراتية، عن 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و91 حالة شفاء و4 وفيات، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

وتسعى العديد من الدول لإيجاد علاج للفيروس الذي تسبب بوفاة أكثر من 74 ألف شخص حول العالم، وألحق بالاقتصاد العالمي خسائر كبيرة.

وتسبب تفشي فيروس كورونا الذي يواصل حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي جرى تطبيقها لوقف انتشاره، في رعب عالمي.

وويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.