Advertisements

الصحة الإماراتية تعلن عن إجراء أكثر من 29 ألف فحص لفيروس كورونا

الخميس 23/أبريل/2020 - 12:21 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الخميس، عن إجراء أكثر من 29 ألف فحص ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات.

 

وكشفت وزارة الصحة الإماراتية، عن 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و91 حالة شفاء و4 وفيات، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وتسعى العديد من الدول لإيجاد علاج للفيروس الذي تسبب بوفاة أكثر من 74 ألف شخص حول العالم، وألحق بالاقتصاد العالمي خسائر كبيرة.

 

وتسبب تفشي فيروس كورونا الذي يواصل حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي جرى تطبيقها لوقف انتشاره، في رعب عالمي.

 

وويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فييروس كورونا فحص كورونا الصحة الإماراتية الإمارات

أخبار تهمك

برشلونة يغير اسم ملعب كامب نو

منذ ساعة الا ربع

"التموين" تعلن مواعيد عمل المخابز خلال شهر رمضان

منذ نصف ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 13 ساعة

لهذا السبب.. السيسي يقاطع مقدمة حفل افتتاح المشروعات القومية بالسويس

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. 3 سيناريوهات أمام الحكومة بشأن حظر التجول في رمضان

منذ حوالي 22 ساعة

تعرف على مواعيد صرف منحة الـ500 جنيه الثانية من الحكومة

منذ حوالي 3 ساعات

وزارة الصحة تفجر مفاجأة حول أنوع فيروس كورونا المنتشرة

منذ يوم

عاجل.. رئيس الوزراء: السبت إجازة بمناسبة عيد تحرير سيناء

منذ ساعة

رئيس الوزراء يعلن الإجراءات الخاصة بالحظر في شهر رمضان غدا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل| بأمر النائب العام.. حبس الطالبة حنين حسام 4 أيام

منذ حوالي 12 ساعة

تحذير مهم من مجلس الوزراء إلى المواطنين

منذ يوم

الوقت صادم.. أستاذ كبد يكشف موعد انتهاء جائحة كورونا (فيديو)

منذ يوم

بعد قليل.. رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارات مهمة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. حبس "حنين حسام" بطلة فيديو "افتحي الكاميرا" بتهمة الإتجار في البشر

منذ حوالي 12 ساعة

بأمر الملك سلمان.. إقامة صلاة التراويح بالحرمين

منذ يوم

بث مباشر.. مؤتمر صحفي عاجل لرئيس الوزراء بشأن الحظر في رمضان

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

الصحة الكويتية تسجل 78 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إثيوبيا تعلن فرض حالة الطوارئ للحد من انتشار فيروس كورونا

سلطنة عمان تقرر إغلاق العاصمة مسقط بسبب انتشار كورونا

تسجيل 931 وفاة جديدة بفيروس كورونا في بريطانيا

الصحة الإماراتية تسجل 4 وفيات و376 إصابة جديدة بفيروس كورونا

هولندا: تسجيل 94 وفاة جديدة بفيروس كورونا و 1188 إصابة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:24 ص

بعد قليل.. رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارات مهمة

رئيس الوزراء يعلن الإجراءات الخاصة بالحظر في شهر رمضان غدا (فيديو)

09:20 م

برشلونة يغير اسم ملعب كامب نو

12:13 م

تعرف على مواعيد صرف منحة الـ500 جنيه الثانية من الحكومة

09:43 ص

عاجل.. 3 سيناريوهات أمام الحكومة بشأن حظر التجول في رمضان

03:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم