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"التموين" تعلن مواعيد عمل المخابز خلال شهر رمضان

الخميس 23/أبريل/2020 - 12:29 م
بوابة الفجر
رقية جمال
كشف أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، عن استعدادات وزارة التموين لشهر رمضان المبارك، موضحًا أنه تم تعديل مواعيد العمل بالمخابز لتبدأ من الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، وبعض المناطق التي بها استثناءات للمخابز سوف تستمر حتى التاسعة مساءً، مع التأكيد على وجود حصة من الدقيق داخل المخابز تكفي ليومين على الأقل. 

وأوضح "كمال"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أنه تم التوجيه بشن حملات تموينية مكبرة على الأسواق ومنافذ المجمعات الاستهلاكية للتأكد من توافر السلع بالأسعار المعلن عنها وبجودة مناسبة، مع متابعة أعمال معارض أهلًا رمضان، والمرور على مستودعات البوتجاز والمخابز للتأكد من توافر السلع، مشيرًا إلى أن هناك غرفة عمليات مركزية ترفع تقرير يومي للوزير عن استقرار الحالة التموينية داخل المحافظات على مستوى الجمهورية.

وتابع المتحدث باسم وزارة التموين، أنه تم إقامة معرض "أهلًا رمضان هذا العام بشكل مختلف نظرًا للظروف الراهنة والاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، حيث تم تخصيص ركن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية لـ معرض "أهلا رمضان"، وعدد المنافذ التي بها معرض أهلًا رمضان 1863 منفذ على مستوى الجمهورية بتخفيضات تصل لمن 20-25% حسب نوع السلع، ويوجد مكراتين رمضان بأسعار من 50-100 جنيه حسب الأسعار التي تناسب المواطن، 

وأكد "كمال"، أن هناك شركات متنقلة بمحافظات الصعيد والوجه البحري تحمل شعار "أهلًا رمضان" لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.

وتضمنت خطة عمل وزارة التموين والتجارة الداخلية، خلال شهر رمضان المبارك، عدة محاور تمس الحياة اليومية للمواطن، منها تنظيم عمل المخابز والمنافذ التموينية وأسطوانات البوتاجاز والرقابة على الأسواق ومعارض "أهلًا رمضان".

ووجه الوزير مديري المديريات، بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان مديرية التموين في كل محافظة وأخرى فرعية بالإدارات التموينية، يكون دورها متابعة الحالة التموينية، وتلقي شكاوى المواطنين وفحصها واتخاذ اللازم لإزالة أسبابها، مع إخطار قطاع الرقابة والتوزيع بتقرير يومي عن الحالة التموينية خلال شهر رمضان.

وفيما يخص المخابز، قرر وزير التموين وفقًا للتوجيه الوزاري بالسماح لماكينات صرف الخبز بالمخابز البلدية البلغ عددها 28 ألف مخبز تنتج 270 مليون رغيف يتم صرفها لـ65 مليون مواطن، بالعمل من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 5 مساء، وتسمح للمخابز المستثناة بالعمل حتى 9 مساء، حيث تقوم كل مديرية تموين بتنظيم عمل المخابز طبقًا لظروف كل منطقة بما يضمن توافر الخبز البلدي طوال اليوم، مع الزام كل مخبر بالإعلان عن ذلك بواجهة المخابز بخط واضح وظاهر للمواطنين.

كما شمل التوجيه ضرورة التأكد من استلام المخابز للدقيق التمويني، ومطابقة الخبز المنتج بهذه المخابز للمواصفات والأسعار المقررة.

وشملت توجيهات الوزير، تكثيف الرقابة والمتابعة من كافة الجهات الرقابية التابعة لمديرية التموين بالمحافظة على توافر وجودة كافة السلع الغذائية بالأسعار المناسبة وخاصة المهمة والضرورية، ومتابعة منافذ أهلًا رمضان وتوفير السلع بالجودة وبأسعار تنافسية وبأقل من مثيلاتها بالسوق المحلي، مع ضرورة التأكد من توافر وصرف السلع التموينية من خلال شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة وبقالي التموين ومنافذ جمعيتي وفروع المجمعات الاستهلاكية، وصرف تلك السلع بموجب البطاقات التموينية بواقع 50 جنيهًا لكل فرد مسجل على البطاقات التموينية لـ71 مليون مسجلين على البطاقات.

كما شملت خطة الوزارة متابعة المعروض من السلع الغذائية بفروع شركتي المصرية والعامة لتجارة الجملة، وتوفيرها للمجمعات الاستهلاكية، وكافة منافذ الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وشملت خطة الوزارة خلال شهر رمضان، تكليف الإدارة العامة لمباحث التموين وقطاع الرقابة والتوزيع بالرقابة والمتابعة المستمرة على توافر اسطوانات البوتاجاز بكافة أنواعها بمحطات الخدمة.

مع التأكد من قيام منافذ بيع أسطوانات البوتاجاز ومحطات الوقود، ببيع المواد البترولية بالأسعار الرسمية للمواطنين.

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