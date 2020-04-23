عرض الحلقة الأولى من مسلسل "الفتوة" في هذه المواعيد

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يشارك الفنان ياسر جلال، والفنانة مي عمر السباق الرمضاني الحالي 2020 بمسلسل "الفتوة"، ويعرض المسلسل عبر شاشة "الحياة الحمراء".





ويعرض غدًا مسلسل "الفتوة" على قناة "الحياة الحمراء" في تمام الساعة 12 صباحًا، وعلى أن تكون الإعادة الاولى في تمام الساعة 4 عصرًا، وتكون الإعادة الثانية في تمام الساعة 4 ونصف الفجر.







مسلسل "الفتوة" تدور أحداثة في إطار العالم الأحياء الشعبية وتنظم هذه الأحياء وتدير شئونها فئة من الأشخاص الأقوياء والتي يطلق عليها الفتوة.





و يقوم ببطولة مسلسل "الفتوة" مجموعة كبيرة من نجوم الفن منهم الفنان ياسر جلال ومي عمر ورياض الخولي وأحمد خليل ونجلاء بدر وأحمد خالد صالح وأحمد صلاح حسني وهنادي مهنى وليلى أحمد زاهر، والمسلسل من تأليف هاني سرحان، ومن إخراج حسين المنياوي.