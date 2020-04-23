ارتفاع أعداد المتعافين من كورونا بمستشفى العزل بملوى

ارتفع عدد الحالات التى تم شفائها من مرض فيروس كورونا اليوم الخميس، والذين تم شفائهم تماما من المرض، وخروجهم من مستشفى العزل بمركز ملوى بالمنيا، إلى 50 حالة بعد خروج 4 حالات جديدة وتوفيت حاله مسن بالغ من العمر 80 عاما من مركز سمالوط شمالي المحافظة.





وقال مصدر طبى، في تصريحات صحفية، أنه تم خروج 4 حالات ما بين محافظات «الفيوم _أسيوط _بنى سويف» بعد تمام شفائهما وظهور نتائج العينات سلبية فى مرحلتها الأخيرة ليصل اجمالى الحالات التى خرجت من المستشفى منذ افتتاحها إلى 50 حالة، ووفاه حالتين إحداهما من محافظة الفيوم والأخرى بمركز سمالوط شمالي المنيا.





وأضاف المصدر أن الحالات الموجودة داخل مستشفى العزل بملوى كانت قد تم تحويلها من مختلف المحافظات وليست قاصرة على محافظة المنيا.





أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الخميس عن رفع الحجر الصحي عن الاسر التي تم عزلها منزليا بقرية منشية نيازي التابعة لمركز مغاغة، والذي بدأ من 8 - 4 – 2020 وحتى 22 – 4 – 2020 واستمر لمدة 14 يوما، بدون ظهور أى حالات ايجابية داخل القرية خلال فترة الحجر المنزلي لأسر المخالطين لحالات ثبتت إيجابيها لفيروس كورونا المستجد.





وقال المحافظ، انه تم إجراء عملية عزل المخالطين لتلك الحالات من قبل وزاره الصحة، وتم وضعهم تحت الحجر المنزلي لضمان عدم انتشار العدوي لفئه اخري من المواطنين، وتم وضع خطه محدده لتوفير جميع المساعدات والإمكانيات واحتياجات المواطنين للبقاء في منازلهم طوال مدة الحجر الصحي وذلك بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية.





وأوضح المحافظ، انه تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية، بتقديم الدعم والمساندة للمواطنين وخاصة في مثل هذه الظروف الطارئة، تم التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتوفير المساعدات العينية تلك الأسر تحت الحجر الصحي المنزلي، وتم تخصيص عدد من كراتين المواد الغذائية واللحوم كمساعدات عينية للأسر داخل القرية، وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة لتوفير كافة سبل الدعم بالقرى تحت الحجر الصحي الكامل، وذلك خلال الفترة الراهنة لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد.





وجه المحافظ، الشكر لجميع المواطنين على الالتزام داخل منازلهم، ولتعاونهم مع أجهزة المحافظة والوعي الكامل بخطورة الموقف لمنع انتشار العدوي، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة مع تطبيق الإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وأكد الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ أنه تم خلال فترة الحجر الصحي توزيع مواد غذائية، مقدمة من بنك الطعام، كما تم مراجعة مخزون السلع التموينية لدي البدال التمويني ومراجعة حصة الدقيق للمخبزين.







