Advertisements

ارتفاع أعداد المتعافين من كورونا بمستشفى العزل بملوى

الخميس 23/أبريل/2020 - 12:33 م
ارشيفية
ارشيفية
أحمد الخميسي
ارتفع عدد الحالات التى تم شفائها من مرض فيروس كورونا اليوم الخميس، والذين تم شفائهم تماما من المرض، وخروجهم من مستشفى العزل بمركز ملوى بالمنيا، إلى 50 حالة بعد خروج 4 حالات جديدة وتوفيت حاله مسن بالغ من العمر 80 عاما من مركز سمالوط شمالي المحافظة.

وقال مصدر طبى، في تصريحات صحفية، أنه تم خروج 4 حالات ما بين محافظات «الفيوم _أسيوط _بنى سويف» بعد تمام شفائهما وظهور نتائج العينات سلبية فى مرحلتها الأخيرة ليصل اجمالى الحالات التى خرجت من المستشفى منذ افتتاحها إلى 50 حالة، ووفاه حالتين إحداهما من محافظة الفيوم والأخرى بمركز سمالوط شمالي المنيا. 

وأضاف المصدر أن الحالات الموجودة داخل مستشفى العزل بملوى كانت قد تم تحويلها من مختلف المحافظات وليست قاصرة على محافظة المنيا.

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الخميس عن رفع الحجر الصحي عن الاسر التي تم عزلها منزليا بقرية منشية نيازي التابعة لمركز مغاغة، والذي بدأ من 8 - 4 – 2020 وحتى 22 – 4 – 2020 واستمر لمدة 14 يوما، بدون ظهور أى حالات ايجابية داخل القرية خلال فترة الحجر المنزلي لأسر المخالطين لحالات ثبتت إيجابيها لفيروس كورونا المستجد.

وقال المحافظ، انه تم إجراء عملية عزل المخالطين لتلك الحالات من قبل وزاره الصحة، وتم وضعهم تحت الحجر المنزلي لضمان عدم انتشار العدوي لفئه اخري من المواطنين، وتم وضع خطه محدده لتوفير جميع المساعدات والإمكانيات واحتياجات المواطنين للبقاء في منازلهم طوال مدة الحجر الصحي وذلك بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية.

وأوضح المحافظ، انه تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية، بتقديم الدعم والمساندة للمواطنين وخاصة في مثل هذه الظروف الطارئة، تم التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لتوفير المساعدات العينية تلك الأسر تحت الحجر الصحي المنزلي، وتم تخصيص عدد من كراتين المواد الغذائية واللحوم كمساعدات عينية للأسر داخل القرية، وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة لتوفير كافة سبل الدعم بالقرى تحت الحجر الصحي الكامل، وذلك خلال الفترة الراهنة لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وجه المحافظ، الشكر لجميع المواطنين على الالتزام داخل منازلهم، ولتعاونهم مع أجهزة المحافظة والوعي الكامل بخطورة الموقف لمنع انتشار العدوي، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة مع تطبيق الإجراءات الصحية الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ أنه تم خلال فترة الحجر الصحي توزيع مواد غذائية، مقدمة من بنك الطعام، كما تم مراجعة مخزون السلع التموينية لدي البدال التمويني ومراجعة حصة الدقيق للمخبزين.

 

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ملوي مستشفى العزل بملوى محافظة المنيا كورونا حجر منزلي بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

وزارة الصحة تفجر مفاجأة حول أنوع فيروس كورونا المنتشرة

منذ يوم

عاجل.. رئيس الوزراء: السبت إجازة بمناسبة عيد تحرير سيناء

منذ ساعة

عاجل.. حبس "حنين حسام" بطلة فيديو "افتحي الكاميرا" بتهمة الإتجار في البشر

منذ حوالي 12 ساعة

بعد قليل.. رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارات مهمة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| بأمر النائب العام.. حبس الطالبة حنين حسام 4 أيام

منذ حوالي 12 ساعة

تحذير مهم من مجلس الوزراء إلى المواطنين

منذ يوم

رئيس الوزراء يعلن الإجراءات الخاصة بالحظر في شهر رمضان غدا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

بأمر الملك سلمان.. إقامة صلاة التراويح بالحرمين

منذ يوم

عاجل.. 3 سيناريوهات أمام الحكومة بشأن حظر التجول في رمضان

منذ حوالي 22 ساعة

لهذا السبب.. السيسي يقاطع مقدمة حفل افتتاح المشروعات القومية بالسويس

منذ حوالي 23 ساعة

بث مباشر.. مؤتمر صحفي عاجل لرئيس الوزراء بشأن الحظر في رمضان

منذ أقل من ساعة

تعرف على مواعيد صرف منحة الـ500 جنيه الثانية من الحكومة

منذ حوالي 3 ساعات

برشلونة يغير اسم ملعب كامب نو

منذ ساعة الا ربع

"التموين" تعلن مواعيد عمل المخابز خلال شهر رمضان

منذ نصف ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 13 ساعة

الوقت صادم.. أستاذ كبد يكشف موعد انتهاء جائحة كورونا (فيديو)

منذ يوم

موضوعات متعلقة

رفع الحجر الصحي عن 12 أسرة بقريتين في المنيا

صحة الأقصر: عزل المخالطين لمصابين بـ كورونا إجباريًا في منازلهم

محافظ المنيا: إنهاء عزل قريتين بسبب كورونا والأوضاع مستقرة

موظف يذبح زوجته بسبب "مصروف البيت" بالمنيا

رئيس مجلس المنيا يوضح موقف مشروع مدينة العمال في ظل تفشي كورونا

بعد رفع العزل.. حكاية 14 يوما في حياة أهالي عزبة أبو ربيع بالإسماعيلية

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:24 ص

بعد قليل.. رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارات مهمة

رئيس الوزراء يعلن الإجراءات الخاصة بالحظر في شهر رمضان غدا (فيديو)

09:20 م

برشلونة يغير اسم ملعب كامب نو

12:13 م

تعرف على مواعيد صرف منحة الـ500 جنيه الثانية من الحكومة

09:43 ص

عاجل.. 3 سيناريوهات أمام الحكومة بشأن حظر التجول في رمضان

03:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم