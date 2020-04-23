11 لاعبا في القائمة السوداء بريال مدريد

يرغب فلورونتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني في الاستغناء عن عدد كبير من اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأوضحت صحيفة "سبورت" الإسبانية. بيريز يسعى لتعويض إخفاقات الموسم الحالي حين لم ينجح أي من اللاعبين المستقدمين -الذين كلفوا الفريق نحو 300 يورو- في فرض وجودهم والظفر بمكانة أساسية.

وأشارت الصحيفة الكتالونية إلى أن الثنائي خاميس رودريجيز وجاريث بيل في مقدمة اللاعبين الذين يسعى بيريز للاستغناء عنهم بالإضافة المهاجم ماريانو دياز، وإبراهيم دياز، وألفارو أدريوزولا، ولوكا يوفيتش، وإيدير ميليتاو، والحارس ألفونسو أريولا ولوكا مودريتش، ومارسيلو، ولوكاس فاسكيز.