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تخطي حالات الإصابة بفيروس كورونا في جنوب آسيا 37,000 حالة

الخميس 23/أبريل/2020 - 12:13 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في جنوب آسيا تجاوز 37 ألفًا، وأكثر من نصفهم في الهند، مما يعقد مهمة الحكومات التي تتطلع إلى تقليص عمليات الإغلاق التي دمرت سبل عيش الملايين.

سعت السلطات في الهند هذا الأسبوع إلى تخفيف الإغلاق الصارم لمدة 40 يومًا على السكان البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة من خلال السماح بالنشاط الزراعي والصناعي في المناطق الريفية الأقل تأثرًا.

لكن تم الإبلاغ عن أكثر من 1400 حالة جديدة يوم الأربعاء، لواحدة من أكبر القفزات في الهند في يوم واحد في الأسابيع الأخيرة، رفعت حصتها إلى 21392 إصابة.

"وقال ساتيندرا جاين، وزير الصحة في دلهي، واحدة من أكبر ثلاث نقاط ساخنة في الهند: "علينا أن نبقى مركزين في هذه المعركة، والجهد هو وقف الانتشار بأي ثمن".

وأضاف: "إذا أردنا إنهاء الإغلاق، فعلينا تخفيض عدد المناطق الحمراء".

وقالت وزيرة الإعلام والبث في باكستان المجاورة، التي يوجد بها ما يقرب من نصف عدد حالات الإصابة بالهند، إن نتائج الاختبار سلبية لرئيس الوزراء عمران خان.

تم اختبار "خان"، بعد اجتماعه الأسبوع الماضي مع رئيس إحدى أكبر المنظمات الخيرية في البلاد، والذي أثبت فيما بعد أنه مصاب بالفيروس.

وأضافت الوزيرة فردوس عشيق أعوان: "يسعدني أن أبلغكم أن اختباره سلبي".

لكن القلق يتزايد بشأن تحرك باكستان، استجابة لنداءات الجماعات الدينية، للسماح بتجمعات المساجد خلال شهر رمضان المبارك، على الرغم من تحذيرات الخبراء من أنها يمكن أن تغذي انتشار الفيروس بشكل لا يمكن السيطرة عليه.

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