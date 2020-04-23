Advertisements

الاتحاد الأوروبي يكشف حقيقة طلب منظمة الصحة العالمية تعليق كرة القدم حتى 2021

الخميس 23/أبريل/2020 - 12:36 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" حقيقة الأنباء المخيفة التي ترددت في الآونة الأخيرة، بشأن موعد عودة المنافسات.

 

وكانت تقارير إيطالية قد زعمت أن منظمة الصحة العالمية طلبت من اليويفا تعليق نشاط كرة القدم حتى نهاية عام 2021، بسبب فيروس كورونا.

 

وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أن المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي أكد أن منظمة الصحة العالمية لم تطلب تعليق نشاط الكرة حتى نهاية 2021، مشيرًا إلى أن المحادثات لا تزال مستمرة حول كيفية عودة المباريات بشكل آمن.

 

وقالت الصحة العالمية: "هذا ليس صحيحًا. ولم توص المنظمة أبدًا بعدم ممارسة كرة القدم حتى نهاية 2021".

 

وأضافت: "تقدم المنظمة المشورة لمنظمي الأحداث الرياضية، ولكنها ليست صانع القرار".

 

وأتمت: "بشكل عام، كلما تأخر موعد عودة المباريات، كلما زاد وقت معرفة العالم للمزيد من المعلومات عن فيروس كورونا، والاستعداد للتعامل معه".

أخبار تهمك

عاجل| بأمر النائب العام.. حبس الطالبة حنين حسام 4 أيام

منذ حوالي 12 ساعة

بث مباشر.. مؤتمر صحفي عاجل لرئيس الوزراء بشأن الحظر في رمضان

منذ أقل من ساعة

عاجل.. رئيس الوزراء: السبت إجازة بمناسبة عيد تحرير سيناء

منذ أقل من ساعة

تعرف على مواعيد صرف منحة الـ500 جنيه الثانية من الحكومة

منذ حوالي 3 ساعات

تحذير مهم من مجلس الوزراء إلى المواطنين

منذ يوم

بعد قليل.. رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارات مهمة

منذ حوالي 4 ساعات

الوقت صادم.. أستاذ كبد يكشف موعد انتهاء جائحة كورونا (فيديو)

منذ يوم

رئيس الوزراء يعلن الإجراءات الخاصة بالحظر في شهر رمضان غدا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

بأمر الملك سلمان.. إقامة صلاة التراويح بالحرمين

منذ يوم

لهذا السبب.. السيسي يقاطع مقدمة حفل افتتاح المشروعات القومية بالسويس

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. 3 سيناريوهات أمام الحكومة بشأن حظر التجول في رمضان

منذ حوالي 22 ساعة

"التموين" تعلن مواعيد عمل المخابز خلال شهر رمضان

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. حبس "حنين حسام" بطلة فيديو "افتحي الكاميرا" بتهمة الإتجار في البشر

منذ حوالي 12 ساعة

برشلونة يغير اسم ملعب كامب نو

منذ ساعة الا ربع

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 13 ساعة

وزارة الصحة تفجر مفاجأة حول أنوع فيروس كورونا المنتشرة

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:24 ص

بعد قليل.. رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارات مهمة

رئيس الوزراء يعلن الإجراءات الخاصة بالحظر في شهر رمضان غدا (فيديو)

09:20 م

برشلونة يغير اسم ملعب كامب نو

12:13 م

تعرف على مواعيد صرف منحة الـ500 جنيه الثانية من الحكومة

09:43 ص

عاجل.. 3 سيناريوهات أمام الحكومة بشأن حظر التجول في رمضان

03:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم