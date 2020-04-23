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أسعار ياميش رمضان اليوم الخميس 23 أبريل 2020 في المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان
الخميس 23/أبريل/2020 - 12:05 م
بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح منتجات شهر رمضان" الياميش والمشمشية والزبيب والبلح والتين" بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، بجانب تكثيف طرح جميع السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة والبقوليات ومنتجات الدواجن المجمدة واللحوم الطازجة والمجمدة لتلبية احتياجات المواطنين فى مختلف المحافظات.
وننشر جميع أسعار الياميش في المجمعات الاستهلاكية ومعرض اهلا رمضان اليوم الخميس 23أبريل 2020 حالة من الاستقرار في الأسواق، حيث شهدت الأسعار هذا العام تراجع مقارنة بالأعوام السابقة بسبب الركود في البيع.
أسعار الياميش في المجمعات الاستهلاكية
-طرح بلح نصف جاف عبوة 400 جرام بـ 8 جنيهات وعبوة 700 جرام بسعر 15 جنيها وعبوة زنة 1.4 كيلو بسعر 30 جنيها كما يتم طرح بلح جاف " شنطة رمضان " بسعر 11 جنيها للكيلو وبلح فاخر جاف بسعر الكيلو 15 جنيها.
- طرح زبيب مصرى عبوة 500 جرام بسعر 17.5 جنيه وزبيب إيرانى زنه 500 جرام بسعر 40 جنيها.
- طرح عين جمل مقشر زنه 250 جرام بسعر 57.5 جنيه.
- بندق مقشر زنه 250 جرام بسعر 42.5 جنيه.
٥- لوز مقشر 250 جرام بسعر 45 جنيها وكاجو 250 جرام بسعر 57.5 جنيه.
٦- مشمشية مستورة زنه 250 جرام بسعر 21.25 جنيه واقراصيا مستوردة زنه 250 جرام بسعر 13.25 جنيه.
٦- تين مجفف زنه 300 جرام بسعر 25 جنيها وقمر الدين سورى 400 جرام بسعر من 22 إلى 30 جنيها.
٧- عرق سوس زنه 500 جرام بسعر 20 جنيها وكركديه أسوان 250 جرام بسعر 12.5 جنيه.
أسعار الياميش في معارض أهلا رمضان
بلح نصف جاف عبوة 400 جرام نحو 8 جنيهات وعبوة 700 جرام بسعر 15 جنيها، وعبوة زنة 1.4 كيلو بسعر 30 جنيها، و تراوح سعر لفة قمر الدين من 22- 30 جنيها، وسجل ربع كيلو المشمشية 21 جنيها و بدء ربع كيلو القراصي من 13.75 جنيه والبلح 12 جنيها للكيلو بينما وصل سعر القراصية مستوردة زنه 250 جرام بسعر 13.25 جنيه، وتين مجفف زنه 300 جرام بسعر 25 جنيها، و تراوح سعر قمر الدين سورى 400 جرام من 22 إلى 30 جنيها.
ويقام اهلا رمضان تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكذلك الاتحاد العام للغرف التجارية، وبما يمثله من مصنعين وتجار ومنتجين وأصحاب السلاسل التجارية، الذين ساهموا مع الدولة في المحافظة على ثبات واستقرار الأسعار.