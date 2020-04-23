أسعار ياميش رمضان اليوم الخميس 23 أبريل 2020 في المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان

وننشر جميع أسعار الياميش في المجمعات الاستهلاكية ومعرض اهلا رمضان اليوم الخميس 23أبريل 2020 حالة من الاستقرار في الأسواق، حيث شهدت الأسعار هذا العام تراجع مقارنة بالأعوام السابقة بسبب الركود في البيع.

أسعار الياميش في المجمعات الاستهلاكية

أسعار الياميش في معارض أهلا رمضان





بلح نصف جاف عبوة 400 جرام نحو 8 جنيهات وعبوة 700 جرام بسعر 15 جنيها، وعبوة زنة 1.4 كيلو بسعر 30 جنيها، و تراوح سعر لفة قمر الدين من 22- 30 جنيها، وسجل ربع كيلو المشمشية 21 جنيها و بدء ربع كيلو القراصي من 13.75 جنيه والبلح 12 جنيها للكيلو بينما وصل سعر القراصية مستوردة زنه 250 جرام بسعر 13.25 جنيه، وتين مجفف زنه 300 جرام بسعر 25 جنيها، و تراوح سعر قمر الدين سورى 400 جرام من 22 إلى 30 جنيها.





ويقام اهلا رمضان تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكذلك الاتحاد العام للغرف التجارية، وبما يمثله من مصنعين وتجار ومنتجين وأصحاب السلاسل التجارية، الذين ساهموا مع الدولة في المحافظة على ثبات واستقرار الأسعار.







































