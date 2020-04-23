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دراسة صادمة.. المدخنون أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا

الخميس 23/أبريل/2020 - 12:32 م
بوابة الفجر
أكدت دراسة فرنسية صادمة تم نشرها مؤخرا، أن المدخنين أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا، حيث تقول الدراسة التي تم نشرها في تقارير صادرة عن الأكاديمية الفرنسية للعلوم، أن النيكوتين يحمي المدخنين من فيروس كورونا الجديد.

وأوضحت الدراسة الفرنسية، انه عند فحص 482 مريضا بـ"كوفيد 19" تم دخولهم إلى مستشفى Pitié-Salpêtrière في باريس، تبين أن 5% فقط هم مدخنون يوميا، وهو أقل بكثير من 25.4% لدى السكان الفرنسيين الذين يدخنون يوميا.

ويقترح الباحثون أن المدخنين يوميا لديهم احتمال أقل بكثير للإصابة بعدوى خطيرة أو أعراض Sars-CoV-2 مقارنة بعامة السكان"، وفقا لمعدي الورقة البحثية.

ومن جهته، قال الباحث وأخصائي الطب الباطني، زاهر أمورة، "إنه لدينا عدد أقل من المدخنين بنسبة 80% بين مرضى "كوفيد 19" عنه في عموم السكان من الجنس والعمر نفسه".

وأظهرت الدراسة أنه من بين 11000 مريض دخلوا المستشفى بسبب الفيروس، كان 8.5% فقط مدخنين - وهي نسبة أقل بكثير من 25.4% من السكان الفرنسيين الذين يدخنون..

وتدعم الدراسات الفرنسية نتائج ورقتين صينيتين نشرتا في فبراير، وكلاهما وجدا أن نسبة المدخنين بين مرضى "كوفيد 19"، كانت أقل بكثير من عموم السكان.

وقالت العديد من الدراسات الأخرى، إنه على الرغم من أن النيكوتين قد يلعب دورا كبيرا في الحماية من هذا الفيروس، إلا أن المدخنين الذين يصابون بـ "كوفيد 19" يعانون من أعراض أكثر خطورة من غير المدخنين، منها ارتفاع ضغط الدم ومرض الانسداد الرئوي المزمن، وكلاهما ناتج عن التدخين ، مما تزيد بشكل خطير من فرصة وفاة الشخص المصاب.

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دراسة صامة دراسة جديدة التدخين وكورونا اقل عرضة للاصابة بفيروس كورونا

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