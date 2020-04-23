السيسى يهنىء الجالية المصرية بالخارج بمناسبة رمضان

يعقد بعد قليل، المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، لإعلان آخر مستجدات الوضع الراهن في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما سيتم إعلان الإجراءات التي سيتم تطبيقها مع دخول شهر رمضان المعظم، وكذلك الاستعدادات الخاصة باستقبال شهر رمضان المبارك، فضلا عن عدد آخر من الملفات المتعلقة بالخدمات المختلفة والمشروعات الجاري تنفيذها حاليا، والتأكد من التزامها بالتوقيتات الزمنية المحددة لها وتقديم التيسيرات بما يضمن سرعة الانتهاء منها.





خروج 65 من المصابين بكورونا وتسجيل 169 حالة جديدة





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 65 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 935 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1270 حالة، من ضمنهم الـ 935 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 169 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة.





وقال مستشار وزيرة الصحة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، هو 3659 حالة من ضمنهم 935 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و276 حالة وفاة.



