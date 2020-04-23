نائب رئيس "الوفد": ذكرى تحرير سيناء ستظل راسخة في أذهان الأجيال

وجه الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد، التحية لأبطال القوات المسلحة الذين حقَّقوا المعجزات وسطروا الملاحم البطولية التي أعادوا بها الأرض وصانوا العرض، مهنئًا الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجموع الشعب المصري بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.





وأكد "الهضيبي" في بيان اليوم الخميس، أن ذكرى تحرير سيناء، ستظل عيدًا وطنيًا غاليًا، ليوم سطر فيه الشعب المصري بجنوده البواسل ملحمة كبيرة، أرسوا فيها قواعد الوطنية، ومفهوم الكرامة المصرية على أرض سيناء الغالية.





وأوضح أن أرض الكنانة المصرية لها طبيعة ومكانة خاصة في قلوب المصريين، والذين قدموا الغالي والنفيس لاسترداد هذه البقعة من أرض الوطن.





وأكد نائب رئيس حزب الوفد، أن هذه المناسبة ستظل راسخة في أذهان الأجيال، يتذكرون دائمًا تضحيات الرجال من الأرض التي تمثل عرض وشرف المواطن، فضلًا عن تعزيز روح الصمود والكبرياء في مواجهة التحديات في الحرب ضد الإرهاب الغاشم، والتصدي لكل محاولات الشر والدعوات المشبوهة التي تستهدف سلامة مصر وأمنها القومي.





كما تقدّم "الهضيبي" بالتهاني القلبية للشعب المصري بمناسبة شهررمضان الكريم، قائلًا: "نحمد الله أن بلّغنا شهر رمضان المبارك، الذي يبعث في نفوس المسلمين المعاني السامية لديننا القويم، من تسامح ورحمة، سائلين الله أن يجعله شهر خير على الشعب المصري مسلمين ومسيحيين في رباط إلى يوم الدين، وكل عام وعموم البلاد والعالم أجمع بخير وسعادة وسلام".





جدير بالذكر أن عيد تحرير سيناء أو ذكرى تحرير سيناء هو اليوم الموافق 25 أبريل من كل عام، وهو اليوم الذي استردت فيه مصر أرض سيناء بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها، وفقا لمعاهدة كامب ديفيد، وفيه تم استرداد كامل أرض سيناء ما عدا مدينة طابا التي استردت لاحقا بالتحكيم الدولي في 15 مارس 1989 م.





وهذا اليوم عطلة رسمية للدوائر الرسمية والمصالح الحكومية.





تعافي 65 مصابا بفيروس كورونا





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 65 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 935 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1270 حالة، من ضمنهم الـ935 متعافيًا.



تسجيل 169 حالة جديدة مصابة بكورونا