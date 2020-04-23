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نابولي يطلب 100 مليون يورو في كاليدو كوليبالي

الخميس 23/أبريل/2020 - 01:25 م
كوليبالي
كوليبالي
الفجر الرياضي

 رفض نادي نابولي الإيطالي تخفيض قيمة نجمه السنغالي كاليدو كوليبالي المطلوب في أندية باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

وذكرت صحيفة "كوريري ديللو سبورت"، أن أندية باريس ويونايتد لم تتوقف عن متابعتها لكوليبالي، بل وستحاول التوصل لاتفاق مع أوريليو دي لورينتيس، رئيس نابولي، من أجل الحصول على خدمات المدافع السنغالي.

 

وأضافت أن نابولي يُقدر كوليبالي بحوالي 100 مليون يورو على الأقل، مشيرة إلى أن الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العالم لن تؤثر على نوايا دي لورينتيس، في إمكانية تخفيض قيمة اللاعب.

 

وانضم كوليبالي لصفوف نابولي في عام 2014 قادمًا من صفوف جينك البلجيكي، فيما يرتبط بعقد مع النادي الإيطالي حتى عام 2023.

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