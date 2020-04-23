شخصية الظابط تحاصره.. ما لا تعرفه عن أشرف مصيلحي في يوم ميلاده

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يحتفل اليوم الخميس الموافق 23 أبريل الفنان أشرف مصيلحي بعيد ميلاده، وهو ممثل مصري تخرج من معهد السينما قسم إخراج.



بدأ في السينما من خلال مشاركته في فيلم "الأبواب المغلقة"، عام 2001 وهو من إخراج عاطف حتاتة، ثم شارك بدوره مع النجمة نادية الجندي في فيلم "بونو بونو".



قدم "مصيلحي" عدد كبير من الأعمال السينمائية وأبرزها فيلم "أسرار بنات"،" جواز بقرار جمهوري"، "أول مرة تحب يا قلبي"،"الحياة منتهى اللذة"،"الرهينة".



وكانت أهم أدواره في دور الشخص الشرير كدوره في فيلم "راديفو"، "سحر العيون" ودور ظابط الشرطة في فيلم "تيتو"،"خالتي فرنسا".



وشارك أيضا في عدد من الأعمالالدرامية وابرزهم "عيون القلب"،"قشطة وعسل"،"ابن موت"،"نونة المأذونة"، و"الرحايا حجر القلوب".



تزوج أشرف المصيلحي من المخرجة منال حسن الضيفي ابنة الفنانة الراحلة زهرة العلا والمخرج الراحل حسن الصيفي وأنجب منعا ابنته "نور".