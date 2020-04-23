Advertisements

شخصية الظابط تحاصره.. ما لا تعرفه عن أشرف مصيلحي في يوم ميلاده

الخميس 23/أبريل/2020 - 01:31 م
بوابة الفجر
مي مرسي
يحتفل اليوم الخميس الموافق 23 أبريل الفنان أشرف مصيلحي بعيد ميلاده، وهو ممثل مصري تخرج من معهد السينما قسم إخراج.

بدأ في السينما من خلال مشاركته في فيلم "الأبواب المغلقة"، عام 2001 وهو من إخراج عاطف حتاتة، ثم شارك بدوره مع النجمة نادية الجندي في فيلم "بونو بونو".

قدم "مصيلحي" عدد كبير من الأعمال السينمائية وأبرزها فيلم "أسرار بنات"،" جواز بقرار جمهوري"، "أول مرة تحب يا قلبي"،"الحياة منتهى اللذة"،"الرهينة".

وكانت أهم أدواره في دور الشخص الشرير كدوره في فيلم "راديفو"، "سحر العيون" ودور ظابط الشرطة في فيلم "تيتو"،"خالتي فرنسا".

وشارك أيضا في عدد من الأعمالالدرامية وابرزهم "عيون القلب"،"قشطة وعسل"،"ابن موت"،"نونة المأذونة"، و"الرحايا حجر القلوب".

تزوج أشرف المصيلحي من المخرجة منال حسن الضيفي ابنة الفنانة الراحلة زهرة العلا والمخرج الراحل حسن الصيفي وأنجب منعا ابنته "نور".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بدايتها اهم اعماله الفجر اشرف مصيلحي اخبار الفجر الفني ابرز اعماله

أخبار تهمك

لهذا السبب.. السيسي يقاطع مقدمة حفل افتتاح المشروعات القومية بالسويس

منذ يوم

الأهلي يكشف مفاجأة بشأن عبد الله السعيد

منذ ساعة

بشرى سارة من مجلس الوزراء للأطباء

منذ 39 دقيقة

عاجل.. 3 سيناريوهات أمام الحكومة بشأن حظر التجول في رمضان

منذ يوم

عاجل.. حبس "حنين حسام" بطلة فيديو "افتحي الكاميرا" بتهمة الإتجار في البشر

منذ حوالي 14 ساعة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على مواعيد صرف منحة الـ500 جنيه الثانية من الحكومة

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يغير اسم ملعب كامب نو

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل| بأمر النائب العام.. حبس الطالبة حنين حسام 4 أيام

منذ حوالي 13 ساعة

بعد قليل.. رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارات مهمة

منذ حوالي 5 ساعات

"الصحة" تكشف الأسباب الأكثر شيوعًا للوفاة بكورونا

منذ 43 دقيقة

عاجل.. أول بيان صحفي من اجتماع مجلس الوزراء

منذ ساعة و نصف

خبر سار.. الصحة تكشف معدل الإصابة بفيروس كورونا في مصر

منذ 35 دقيقة

تحذير مهم من مجلس الوزراء إلى المواطنين

منذ يوم

رئيس الوزراء يعلن الإجراءات الخاصة بالحظر في شهر رمضان غدا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

الوقت صادم.. أستاذ كبد يكشف موعد انتهاء جائحة كورونا (فيديو)

منذ يوم

موضوعات متعلقة

"8 الصبح" يحتفي بذكرى رحيل الفنان صلاح نظمي

معلومات عن محمد شرف في ذكرى ميلاده

تزوج لبنانية حسناء ووصف الوسط الفني بالحجود.. محطات في حياة الراحل وحيد سيف

حكايات اليوم.. سقوط الدولة الأموية.. ووفاة "شكسبير"

في عيد ميلاد حسن الرداد.. شكل مع إيمي سمير غانم ثنائيا كوميديا واختار الانفصال فنيا في رمضان

اليوم.. مها أبو عوف ضيفة إنجي علي في "أسرار النجوم" على "نجوم إف.إم"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:50 م

خبر سار.. الصحة تكشف معدل الإصابة بفيروس كورونا في مصر

عاجل.. أول بيان صحفي من اجتماع مجلس الوزراء

12:51 م

رئيس الوزراء يعلن الإجراءات الخاصة بالحظر في شهر رمضان غدا (فيديو)

09:20 م

بعد قليل.. رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارات مهمة

09:24 ص

بشرى سارة من مجلس الوزراء للأطباء

01:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم