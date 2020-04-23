Advertisements

منة فضالي تهنئ متابعيها بحلول شهر رمضان المبارك

الخميس 23/أبريل/2020 - 01:32 م
بوابة الفجر
رشا عادل
هنأت الفنانة منة فضالي، جمهورها بحلول شهر رمضان المبارك، من خلال نشر صورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت منة، على الصورة قائلة:"كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم وعلينا يا رب".

يذكر أن منة فضالي، تشارك في رمضان بثلاث أعمال هما مسلسل "حب عمري" وتدور أحداثة في إطار رومانسي، ويشارك في بطولته الفنانة أماني كمال وديانا هاشم وعبير منير وهيثم شاكر وتامر فرج.

و العمل الثاني مسلسل"لما كنا صغيرين" وتدور أحداثة في إطار درامي، ويشارك في بطولته الفنان خالد النبوي ومحمود حميدة ويهام حجاج وكريم قاسم ونسرين امين.

و العمل الثالث مسلسل سوري بعنوان "مقابلة مع السيد أدم" ويقوم ببطولته الفنان غسان مسعود ومحمد الأحمد وكارمن لبس.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مسلسلات شهر رمضان الكريم مسلسلات رمضان الخليجية 2020 مسلس لما كنا صغيرين

أخبار تهمك

خبر سار.. الصحة تكشف معدل الإصابة بفيروس كورونا في مصر

منذ 39 دقيقة

"الصحة" تكشف الأسباب الأكثر شيوعًا للوفاة بكورونا

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. 3 سيناريوهات أمام الحكومة بشأن حظر التجول في رمضان

منذ يوم

عاجل| بأمر النائب العام.. حبس الطالبة حنين حسام 4 أيام

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. حبس "حنين حسام" بطلة فيديو "افتحي الكاميرا" بتهمة الإتجار في البشر

منذ حوالي 14 ساعة

رئيس الوزراء يعلن الإجراءات الخاصة بالحظر في شهر رمضان غدا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

تعرف على مواعيد صرف منحة الـ500 جنيه الثانية من الحكومة

منذ حوالي 5 ساعات

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 14 ساعة

برشلونة يغير اسم ملعب كامب نو

منذ ساعتين و 17 دقيقة

الأهلي يكشف مفاجأة بشأن عبد الله السعيد

منذ ساعة

عاجل.. أول بيان صحفي من اجتماع مجلس الوزراء

منذ أقل من ساعتين

تحذير مهم من مجلس الوزراء إلى المواطنين

منذ يوم

لهذا السبب.. السيسي يقاطع مقدمة حفل افتتاح المشروعات القومية بالسويس

منذ يوم

بشرى سارة من مجلس الوزراء للأطباء

منذ 43 دقيقة

بعد قليل.. رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارات مهمة

منذ حوالي 5 ساعات

الوقت صادم.. أستاذ كبد يكشف موعد انتهاء جائحة كورونا (فيديو)

منذ يوم

موضوعات متعلقة

اليوم.. بدأ تصوير مسلسل "لما كنا صغيرين"

بوسي شلبي تُهنئ ريهام حجاج ومحمود حميدة على مسلسل "لما كنا صغيرين"

نسرين أمين تكشف كواليس مسلسل "لما كنا صغيرين"

سنة أولى بطولة.. رمضان 2020 وش الخير على هؤلاء النجوم

ريهام حجاج تتألق في البرومو الأول لمسلسل "لما كنا صغيرين"

منة فضالي تكشف شخصيتها في مسلسل "لما كنا صغيرين"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:50 م

خبر سار.. الصحة تكشف معدل الإصابة بفيروس كورونا في مصر

رئيس الوزراء يعلن الإجراءات الخاصة بالحظر في شهر رمضان غدا (فيديو)

09:20 م

عاجل.. أول بيان صحفي من اجتماع مجلس الوزراء

12:51 م

بعد قليل.. رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارات مهمة

09:24 ص

بشرى سارة من مجلس الوزراء للأطباء

01:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم