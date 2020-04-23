منة فضالي تهنئ متابعيها بحلول شهر رمضان المبارك

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هنأت الفنانة منة فضالي، جمهورها بحلول شهر رمضان المبارك، من خلال نشر صورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت منة، على الصورة قائلة:"كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم وعلينا يا رب".



يذكر أن منة فضالي، تشارك في رمضان بثلاث أعمال هما مسلسل "حب عمري" وتدور أحداثة في إطار رومانسي، ويشارك في بطولته الفنانة أماني كمال وديانا هاشم وعبير منير وهيثم شاكر وتامر فرج.



و العمل الثاني مسلسل"لما كنا صغيرين" وتدور أحداثة في إطار درامي، ويشارك في بطولته الفنان خالد النبوي ومحمود حميدة ويهام حجاج وكريم قاسم ونسرين امين.



و العمل الثالث مسلسل سوري بعنوان "مقابلة مع السيد أدم" ويقوم ببطولته الفنان غسان مسعود ومحمد الأحمد وكارمن لبس.