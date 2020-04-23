فرج عامر: السيسي أول قائد مصري يهتم بالتنمية الشاملة في سيناء

أكد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو أول قائد مصري يعطي الاهتمام الحقيقي بأحداث تنمية شاملة وحقيقية في جميع أنحاء البلاد بصفة عامة وداخل سيناء ومنطقة القناة بصفة خاصة، مشيدا بالمشروعات القومية العملاقة التي نفذتها الدولة في هذه المناطق.





وقال "عامر" في بيان أصدره اليوم الخميس: إن الرئيس نجح في فترة وجيزة في جعل سيناء ومنطقة القناة من المناطق الاقتصادية والاستثمارية والصناعية الواعدة على مستوى منطقة الشرق الاوسط بأسرها، خاصة وأن خطط التنمية وإنجاز المشروعات القومية الكبرى تسير بصورة رائعة على الرغم من التحديات التي تواجهها الدولة المصرية، وفي مقدمتها أزمة فيروس كورونا المستجد.





وأكد أهمية وضع سيناء على خارطة التنمية واستكمال خطوات التطوير، في إطار مواصلة المشروعات العالقة بعد توفير الميزانية اللازمة لها.





وأشار إلى أن هذه المشروعات ستعزز تنمية سيناء، وتجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما أنها تدعم المرحلة التاريخية التي تمر بها المنطقة من حيث التنمية والتعمير.





ووجه عضو مجلس النواب، التحية لكافة مؤسسات الدولة التي لا تثنيها أزمة ومواجهة فيروس كورونا عن استكمال المشروعات، ومواصلة الجهود للوصول للتنمية المنشودة.





وأعرب عن ثقته التامة في أن سيناء ومنطقة القناة ستكون خلال السنوات القليلة القادمة واحدة من أهم المناطق الجاذبة للاستثمار والتنمية الحقيقة فى مختلف المجالات وجذب السكان إليها من خلال توفير الملايين من فرص العمالة والتشغيل خاصة للشباب.





السيسي يفتتح مشروعات تنموية بالإسماعيلية





وكان قد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء، افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة الإسماعيلية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.





وخلال افتتاحه عددًا من المشروعات التنموية بالإسماعيلية، تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن مشروعات التعمير والتنمية في سيناء.





وأشار الرئيس إلى مقال «نيوتن» المنشور في «المصري اليوم» حول سيناء، بقوله: «كان فيه مقال اتكلم عن سيناء، فيه ناس طرحت أفكار ليها يعني، كل الكلام اللي يتقال مقدر، ومحدش يقدر يقول أن ليها أهداف كده».





وتطرق الرئيس إلى مشروع البيت البدوي في سيناء، قائلًا: «أقول لكل المصريين اللي بيسمعموني مشروع البيت البدوي تكلفته تقريبا 6 مليارات جنيه، لو حسبنا بالراحة عددد المستفيدين بنتكلم تقريبا في ألفين، لكل أسرة 3 ملايين جنيه. قولوا لي مين يعمل كده؟ هناخد كام؟ نص المبلغ ده؟».



