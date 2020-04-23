الإمارات ترسل طائرة تحمل 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى قيرغيزستان

أعلنت مصادر مطلعة، أن الإمارات أرسلت طائرة تحمل 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى قيرغيزستان، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكشف سعيد مطر القمزي، سفير الإمارات لدى جمهورية أوزبكستان السفير غير المقيم لدى قيرغيزستان، أن هذه المساعدات سيستفيد منها نحو 7 آلاف من العاملين بمجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء تفشي الفيروس التاجي.

وقال القمزي: " يأتي الدعم في المجال الطبي في إطار الجهود العالمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وضمن التنسيق والتعاون متعدد الأطراف".

وأضاف القمزي: "نأمل في أن تؤدي هذه المساعدة إلى دفع جهود شركائنا في قيرغيزستان لاحتواء كوفيد-19 بشكل عاجل وتمكين كوادرهم من مكافحة الفيروس".

وتواصل دولة الإمارات، بروح التضامن والتعاون الإنساني لا تألو دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ انتشار الفيروس، حهودها، مع دول العالم ومد يد العون؛ لمواجهة تداعيات الوباء.

وتنوعت جهود الإمارات، ما بين مئات الأطنان من المساعدات الطبية، والمساعدة في إجلاء رعايا الدول إلى بلادهم واستضافة آخرين بمدينة الإنسانية.

وقد شملت أيضا تكريس ممتلكاتها بالخارج لتقديم الخدمات الطبية، فضلا عن المساهمة في إيصال الطعام لمحتاجيه من المرضى والمعزولين صحيا بالدول التي تعاني من تفشي الفيروس.