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قرار مهم من السعودية بشأن العمالة

الخميس 23/أبريل/2020 - 01:38 م
وزير القوى العاملة محمد سعفان
وزير القوى العاملة محمد سعفان
إسماعيل منطاوي
تلقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، اليوم الخميس، عددا من التقارير المهمة والعاجلة من مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج.

وجاء ذلك في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا معهم أحوال العمالة المصرية في دول العمل، من خلال غرفة العمليات المنشأة بهذه المكاتب للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس كورونا، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين،  المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أنه في إطار المتابعة اللحظية لوزير القوى العاملة للمصريين بالخارج، تلقى الوزير عدة تقارير، حيث أشار المستشار العمالي بجدة، وليد عبد الرازق أحمد، إلى أنه إنفاذًا لأمر خادم الحرمين الشريفين، أطلقت وزارة الداخلية مبادرة "عودة" التي تقتضي وبشكل استثنائي، تمكين من يرغب من المقيمين حاملي تأشيرتي "الخروج والعودة، والنهائي" من السفر جواً لبلدانهم، وذلك من خلال تقديم طلبات العودة إلى بلدانهم إلكترونيا عبر منصة "أبشر".

وأوضحت الداخلية بالمملكة، أن المبادرة تتم بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وسيتم استقبال الطلبات والموافقة عليها بالتنسيق مع الجهات المعنية لإنهاء إجراءات سفرهم عبر الرحلات الجوية الدولية، حيث سيتم إرسال رسالة نصية للمستفيد موضحاً بها موعد الرحلة ورقم التذكرة وبيانات الحجز، وبموجبها يقوم المستفيد بتأمين تذكرة سفره واستكمال إجراءات السفر.

وبينت أنه يمكن الاستفادة منها من خلال الدخول على منصة "أبشر" للخدمات الإلكترونية، ثم اختيار أيقونة (عودة) وتعبئة الحقول التالية: (رقم الإقامة - تاريخ الميلاد - رقم الجوال - مدينة المغادرة - مطار الوصول).

وأشار إلى أنه لا يلزم للحصول على الخدمةً وجود حساب للمستفيد في "منصة أبشر"، وذلك تسهيلاً للمقيمين للاستفادة من المبادرة.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أن المغادرة ستكون "عبر المطارات التالية: مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار الملك محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة، ومطار الأمير محمد بن فهد بالدمام، وستتيح للوافدين المستفيدين من الخدمةً الموجودين خارج مدن رحلاتهم إمكانية الوصول لمطار المغادرة بعد إتمام إجراءات سفرهم بوقت كافٍ.

وفي تقرير آخر من مكتب التمثيل العمالي بعمان، أكد المستشار العمالي بالأردن طلعت السيد، أنه لم يتم الإعلان عن إصابات جديدة لمواطنين مصريين بفيروس كورونا بالأردن عدا الحالتين اللتين تم الإعلان عنهما مسبقا حتى اليوم ، وقد وصل مجموع الاصابات من مختلف الجنسيات 435 ، و7 حالات وفيات، والمتعافون 315 ، والمتواجدون في العزل الصحي 113، والحالات الجديدة 7.

ومن ميلانو في إيطاليا، كشف الملحق العمالي مجدي حسنين، عن أن وزيرة الداخلية الإيطالية قدمت للبرلمان مشروع قانون للمهاجرين واللاجئين لتشغيل 200 ألف من غير الشرعيين في المجال الزراعي وتوفيق أوضاعهم القانونية، حيث يصل عدد المهاجرين غير الشرعيين في إيطاليا من مختلف الجنسيات إلى 610 آلاف شخص.

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