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مواقف مؤثرة لمصابي كورونا يرويها طبيب بمستشفى ملوي للعزل (فيديو)

الخميس 23/أبريل/2020 - 01:41 م
بوابة الفجر
رقية جمال
قال الدكتور أحمد السيد، عضو مجلس نقابة الأطباء، إنه كان أحد أفراد الفريق الطبي بمستشفى ملوي للعزل بمحافظة المنيا، وكان يوجد بها من 90-105 حالة إصابة بفيروس كورونا بها خلال فترة تواجده بمستشفى العزل. 

وأضاف "السيد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "60 دقيقة لايف" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الخميس، أنه كان لديه شعور متضارب بالقلق والرغبة في القيام بشيء من أجل مساعدة المرضى والوطن، مشددًا على أنه لا يوجد أي حالات وفاة بمستشفى العزل بملوي، وكان هناك 54 حالة شفاء أثناء فترة تواجده بمستشفى العزل، بينما باقي الحالات كانت مستقرة.

وتابع عضو مجلس نقابة الأطباء، أن أكتر حالة أثرت فيه كانت لإصابة طفلين أشقاء بعمر 6 سنوات و8 سنوات، بفيروس كورونا، وإصرار والدتهم على الحجز معهم رغم أن حالتها سلبية، موضحًا أن والدتهم ظلت مرافقة لهم بغرفتهم، وكانت تعامل معاملة المصابين.

وأشار إلى أن من بين المواقف الصعبة حجز شخص وابنته بعمر 6 سنوات بغرفة واحدة، لافتًا إلى أنه بعد انتهاء فترة تواجده بمستشفى العزل، يتم عزله لمدة 14 يوم بعيدًا عن أسرته، وهذا لم يكن مرتب من قبل الدولة بشكل رسمي، وكان الطبيب يقوم بعزل نفسه بشكل شخصي بمكان ما بعيدًا عن أهله تجنبًا لنقل العدوى لهم، مطالبًا بتوفير أماكن لعزل الأطباء بعد انتهاء عملهم بمستشفيات العزل. 

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 65 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 935 حالة حتى الأمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1270 حالة، من ضمنهم الـ 935 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 169 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الأربعاء، هو 3659 حالة من ضمنهم 935 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و276 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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