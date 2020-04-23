"الصحة" تكشف الأسباب الأكثر شيوعًا للوفاة بكورونا

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن أن بعض الدراسات الحديثة كشفت أن الأسباب الأكثر شيوعًا للوفاة من "فيروس كورونا" مرتبطة بالإصابة مسبقًا بعدد من الأمراض المزمنة، وهي: أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 13.2%، ومرض السكري بنسبة 9.2%، وارتفاع ضغط الدم بنسبة 8.4%، والأمراض التنفسية المزمنة بنسبة 8%، وأخيرًا الأورام السرطانية بنسبة 7.6 %.





واستعرضت الوزيرة، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، عبر "فيديو كونفرانس"، خطة تأهيل مستشفيات الحميات والصدر، بواقع 79 مستشفى.





ولفتت إلى أنه سيتم إتاحة تقديم الخدمة الصحية كفرز وعزل بالمستشفيات التي تتعدد بها المباني كي تسمح بوجود مسار خاص بمرضى كورونا والطاقم الطبي المقيم معهم مختلف عن المبنى والمسار الخاص بالمشتبه بهم.





ونوهت بأنه سيتم إضافة "مونيتور" وأجهزة تنفس صناعي بجميع الأسرّة حسب الحاجة، مع توفير سكن أطباء بخارج المستشفيات، وسيتم الاستعانة بالمعامل المتوفرة بالمحافظات التابعة لوزارة الصحة للمسح والفرز، فضلا عن رفع كفاءة المعامل والأشعة بما يتناسب مع متطلبات مستشفيات العزل وبروتوكول العلاج.



