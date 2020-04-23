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شاهد.. محمد منير يشيد بصوت تامر حسني أثناء تسجيل أوبريت "أنت أقوى"

الخميس 23/أبريل/2020 - 01:47 م
بوابة الفجر
نور طلعت

سيطرت روح الحب والتعاون بين الكينج محمد منير، ونجم الجيل تامر حسني، أثناء تسجيلهما الجزء الخاص بهما من أوبريت "انت أقوى" حيث ظهر في الكواليس العلاقة الوطيدة بينهما.

 

ومن أبرز مشاهد الكواليس التي أكدت على حب نجم الجيل تامر حسني للكينج محمد منير، مشهد ظهر به حسني، في يديه ورقه بها كلمات الأغنية مع ترديدها للكينج أثناء تصويره للكليب، كما حرص حسني، قبل التسجيل على مساعدة منير لارتداء الكمامة في محاوله منه للحفاظ على صحة منير باتباع النصائح المُوصي بها من قبل وزارة الصحة للوقاية من فيروس"كورونا".

 

ومن جانب الكينج أشاد بصوت وإحساس نجم الجيل أثناء تسجيله الجزء الخاص به من الأوبريت وذلك وسط فريق عمل الأوبريت ودكتور سامي العدل، والموزع نادر حمدي.

 

جدير بالذكر أن وقع الاختيار على أهم رموز الفن المصري وهم نجم الجيل تامر حسني، والكينج محمد منير لتمثيل مصر من خلال أضخم أوبريت إنساني والذي يهدف بإرسال الأمل للعالم أجمع في ظل أزمة"كورونا".

 

ويضم الأوبريت بجانب فنانين مصر، الديفا سميرة سعيد، نجمه المسرح كارول سماحة، أمير الطرب العربي صابر الرباعي، ووائل جسار، والذين تبرعوا بأجورهم لأسر ضحايا "كورونا" ولشراء المستلزمات الطبية الكافية لجميع المستشفيات والوحدات الصحية لتخطي الأزمة بأقل خسائر ممكنة.

 

الأوبريت فكرة د.وليد مصطفى رئيس مجلس إدارة شركة سكاي برودكشن المالكة لراديو إنرجي، ورجل الأعمال المهندس تامر وجيه، وكلمات وإشراف د. مدحت العدل، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي، وتم تسجيل الجزء الخاص بنجوم مصر داخل ستديو النجم تامر حسني، حيث تولى عملية الهندسة الصوتية عبدالرحمن شوقي، هيثم راضي، وجلال فهمي.


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