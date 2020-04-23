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أخر تطورات الصفقة التبادلية بين الزمالك وبيراميدز

الخميس 23/أبريل/2020 - 02:15 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

اقترب نادي الزمالك من الظفر بخدمات أحمد أيمن منصور، مدافع فريق نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

ويرغب الزمالك في ضم نجل نجمه السابق من بيراميدز بتوصية من المدير الفني الفرنسي كارتيرون.

 

ووافق مسئولو بيراميدز بشكل مبدئي على منح اللاعب للزمالك مع الحصول على مقابل مالي بالاضافة إلى الظفر بخدمات الثنائي كاسونجو ومحمد عبدالسلام.

 

ومن المنتظر أن يحسم الأمر في الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.

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