آمال ماهر تهنئ جمهورها بمناسبة حلول شهر رمضان

هنأت الفنانة آمال ماهر، جمهورها بحلول شهر رمضان المبارك، من خلال نشر صورة جديدة لها، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت آمال، على الصورة قائلة: "رمضان كريم كل سنة وأنتم طيبين ربنا يجعله شهر خير وبركة لينا جميعا".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدى جمهور المطربة المصرية، فانهالت التعليقات عليها، فكتب أحد متابعيها قائلًا: "كل سنه وانتي طيبه يا روح قلبي ورمضان كريم عليكي يارب وع اسرتك كلها يا رب ويكون شهر مليان بخير ونجاح يارب".

يذكر أن آخر أعمال آمال ماهر، أغنية "ماتسبنيش" التي طرحتها احتفالا بعيد الحب خلال شهر فبراير الماضي، عبر قناتها الرسمية، بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".