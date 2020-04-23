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"دلتا للتنمية العمرانية" تطالب "المحامين" بـ5 ملايين جنيه
الخميس 23/أبريل/2020 - 01:53 م
أسماء قورة - آيات عامر
طالبت شركة دلتا للتنمية العمرانية، نقيب المحامين رجائي عطية، برد مبلغ 5 ملايين جنيه دفعوا للنقابة عقب توقيع عقد تنفيذ أعمال مشروع مستشفى ومبنى إداري، تجاري بين النقابة والشركة في 1 أغسطس الماضي، وتبعه ملحق في 12 ديسمبر الماضي.
وجاء بيان الشركة الموجة للنقابة العامة للمحامين كالتالي:
يرجى التكرم بالإحاطة بالآتي:
1- تم توقيع عقد تنفيذ أعمال مشروع مستشفى ومبنى إداري تجاري بين النقابة العامة للمحامين وشركتنا في 182019 وتبعه ملحق في 12102019 (مرفق صورة العقد والملحق).
2- يتضمن البند الثاني من العقد المشار إليه صـ 4 ما نصه الآتي:
"يلتزم الطرف الثاني (المقاول) بدفع مبلغ خمسة ملايين جنيهًا عند التوقيع على هذا العقد كمصروفات إدارية وجدية تعاقد وكجزء من تأمين الأعمال النهائي 5% الخمسة بالمائة وباق قيمة التأمين يسدد على دفعات متساوية خصما من المستحقات أو بخطاب ضمان خلال مدة أقصاها 75 يوما وترد قيمة الدفعة (الخمسة ملايين جنيها) في حال عدم اكتمال المشروع قبل بدؤه أو إلغاء العقد لسبب مشروع أو حالة عدم وصول الدفعة المقدمة من النقابة".
3- وحيث أنه لم يتم تسلمنا موقع المشروع حتى الآن وكذا لم تصلنا دفعة مقدمة أو بدء إجراءات استخراج تراخيص أو تصاريح أو رسومات، وقد قمنا من جانبنا بسداد مبلغ خمسة ملايين جنيه للنقابة العامة للمحامين بموجب الشيك رقم 39706384 المسحوب على بنك قطر الوطني الأهلي (مرفق صورته).
لذا يرجى التكرم بعد الاطلاع التوجه بإعادة المبلغ لنا شاكرين مقدما حسن تعاونكم واضعين إمكانيات الشركة تحت تصرفكم في حالة طلبكم.
تعافي 65 مصابا بفيروس كورونا
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 65 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 935 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1270 حالة، من ضمنهم الـ935 متعافيًا.
تسجيل 169 حالة جديدة مصابة بكورونا
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1270 حالة، من ضمنهم الـ935 متعافيًا.
تسجيل 169 حالة جديدة مصابة بكورونا
وأضاف أنه تم تسجيل 169 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، هو 3659 حالة من ضمنهم 935 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و276 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
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