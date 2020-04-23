طقس أول يوم رمضان.. ننشر درجات الحرارة المتوقعة غدا 24/4/2020





ننشر لكم درجات الحرارة المتوقعة غدا أول يوم رمضان الموافق 24/4/2020، 1441 هجريا، حيث ترتفع درجات الحرارة ويسود البلاد طقس حار، وتصل درجات الحرارة في القاهرة إلى 36 درجة.

وإليكم في السطور التالية، درجات الحرارة المتوقعة الجمعة، أول يوم رمضان، وذلك كما يلى:

- درجات الحرارة في القاهرة الكبرى تسجل العظمى 36 درجة والصغرى 18 درجة

- درجات الحرارة على الوجه البحرى تسجل العظمى 36 درجة والصغرى 17 درجة

- درجات الحرارة على السواحل الشمالية الغربية تسجل العظمى 32 والصغرى 16 درجة

- درجات الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء تسجل العظمى 33 درجة والصغرى 17

- درجات الحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر تسجل العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة

- درجات الحرارة في شمال الصعيد تسجل العظمى 38 درجة والصغرى 23 درجة