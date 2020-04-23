تعرف على أول موعد لعرض إعلان إيهاب توفيق الجديد مع نجوم التسعينات

انتهى مساء أمس الفنان إيهاب توفيق، والكابو حميد الشاعري، والفنان مصطفى قمر، والنجم هشام عباس، من تصوير الإعلان الدعائي الجديد الذي يجمع نجوم التسعينات ومن المقرر أن يتم أول عرض له غدًا مع بداية شهر رمضان الكريم.

وانفرد أمس "الفجر الفني" بكشفه لطبيعة الصورة التي انتشرت عبر السوشيال ميديا وتجمع النجوم الأربعة.

حيث تواصل "الفجر الفني" مع الفنان إيهاب توفيق، الذي كشف عن كواليس الصورة، قائلًا: "الصورة من تصوير فيديو كليب لإعلان دعائي جديد".

واستكمل قائلًا: "الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم، والفيديو كليب من إخراج أكرم فاروق.

وأضاف: "الصورة تم التقاطها من الجمهور المارين في الشوارع، وأحدثت ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي فور نزولها".