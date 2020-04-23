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البورصة تربح 11 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

الخميس 23/أبريل/2020 - 02:05 م
بوابة الفجر
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، كما ارتفع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 11.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 555.389 مليار جنيه.

 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 400.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 37.5 ألف عملية لعدد 176 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 68.83% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 22.61%، والعرب على 8.56% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 37.08% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.91%.
 
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 3.26% ليغلق عند مستوى 10120 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.59% ليغلق عند مستوى 1539 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.98% ليغلق عند مستوى 11786 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 3.17% ليغلق عند مستوى 3841 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.47% ليغلق عند مستوى 1146 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 2.06% ليغلق عند مستوى 1095 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.30% ليغلق عند مستوى 710 نقطة.

 

 
 

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