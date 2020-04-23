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شبكة راديو وتليفزيون العرب تعلن إطلاق قناة "ART حكايات HD"

الخميس 23/أبريل/2020 - 02:13 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

تكشف اليوم شبكة راديو وتليفزيون العرب عن إطلاقها قناة باسم "ART حكايات HD" لعرض مسلسلات شهر رمضان بتقنية ال HD كإضافة لقنواتها خلال شهر رمضان الكريم.

 

وقالت الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود رءيس قنوات ART، أن قنوات ART حريصة دائما على تقديم باقة متنوعة من المسلسلات، لإرضاء كافة أذواق الأسرة،  و عليه سيعرض مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة و"سلطانة المعز" لغادة عبد الرازق و"ليالينا ٨٠" لإياد نصار وخالد الصاوي وغادة عادل وصابرين و" جمع سالم" لزينة و"فرصة تانية" لياسمين صبري و"شاهد عيان" لحسن الرداد و"رجالة البيت" لأكرم حسني وأحمد فهمي، بالإضافة إلى مسلسل "حارس الجبل" بطولة صبا مبارك وعبد المحسن النمر ومنذر رياحنة.

 

هذا بالاضافة انه يمكن للمشاهدين في مصر الاستمتاع بمشاهدة قنوات ART من خلال عدة منصات متنوعة و هي CNE و OSN واتصالات TV

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