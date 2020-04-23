Advertisements

إصابة أول مسؤول روسي بفيروس كورونا

الخميس 23/أبريل/2020 - 02:15 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أفادت قناة روسيا اليوم، في خبر لها، بإصابة وزير البناء المحلي فيكتور روسيبنوف بفيروس كورونا، ليصبح أول مسؤول روسي في هذا المستوى يصاب بالفيروس.

 

ونقل الوزير الروسي، أمس إلى المستشفى بعد ظهور أعراض لعدوى الجهاز التنفسي لديه، وخضع للفحوص اللازمة. وأظهر الاختبار الأول للكشف عن كورونا إصابته بالفيروس، وفقًا مارينا كاباتوك الناطقة باسم حاكم الإقليم.

 

وكشف مارينا كاباتوك، أن الأعراض التي ظهرت لدى روسيبنوف لا تتماشى مع الأعراض النمطية لمرض كوفيد-19، وتقرر إجراء مزيد من الفحوص عليه.

 

وأكدت السلطات الروسية، أن مبنى وزارة البناء المحلية، خضع لإجراءات مكافحة الوباء، ووضع بعض موظفي المؤسسة قيد العزل الصحي تحت المراقبة الطبية، فيما نقل البعض الآخر للعمل من المنازل.

 

وكانت كاريليا، التي تعتبر من أقل المناطق الروسية تضررا من كورونا، قد سجلت 37 إصابة وحالتي شفاء حتى الآن، فيما تجاوز إجمالي الإصابات بكورونا في روسيا 62 ألف حالة.

 

ويستمر وباء كورونا، في حصد الأرواح يوم بعد يوم، تحاول حكومات الدول المتعددة فرض إجراءات استثنائية في محاولة لاحتوائه

 

ولا يزال أكثر من ثلاثة مليارات نسمة معزولين داخل منازلهم في جميع القارّات، في غياب لقاح أوعلاج مثبت للوباء.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيروس كورونا روسيا اصابة مسؤول روسي بكورونا أول مسؤول روسي

أخبار تهمك

تحذير مهم من مجلس الوزراء إلى المواطنين

منذ يوم

برشلونة يغير اسم ملعب كامب نو

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. 3 سيناريوهات أمام الحكومة بشأن حظر التجول في رمضان

منذ يوم

الوقت صادم.. أستاذ كبد يكشف موعد انتهاء جائحة كورونا (فيديو)

منذ يوم

بعد قليل.. رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارات مهمة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يكشف مفاجأة بشأن عبد الله السعيد

منذ ساعة و 6 دقيقة

تعرف على مواعيد صرف منحة الـ500 جنيه الثانية من الحكومة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل| بأمر النائب العام.. حبس الطالبة حنين حسام 4 أيام

منذ حوالي 13 ساعة

خبر سار.. الصحة تكشف معدل الإصابة بفيروس كورونا في مصر

منذ 40 دقيقة

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الخميس

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. حبس "حنين حسام" بطلة فيديو "افتحي الكاميرا" بتهمة الإتجار في البشر

منذ حوالي 14 ساعة

لهذا السبب.. السيسي يقاطع مقدمة حفل افتتاح المشروعات القومية بالسويس

منذ يوم

"الصحة" تكشف الأسباب الأكثر شيوعًا للوفاة بكورونا

منذ أقل من ساعة

رئيس الوزراء يعلن الإجراءات الخاصة بالحظر في شهر رمضان غدا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

بشرى سارة من مجلس الوزراء للأطباء

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. أول بيان صحفي من اجتماع مجلس الوزراء

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

سنغافورة تسجل 47 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

جامعة أمريكية: عدد الوفيات بكورونا في الولايات المتحدة يتعدى 4 آلاف

تسجيل أكثر من 1000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في هولندا

تسجيل 115 وفاة جديدة بفيروس كورونا في هولندا

روسيا تسجل 1459 إصابة جديدة بفيروس كورونا

روسيا تسجل 1667 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:20 م

رئيس الوزراء يعلن الإجراءات الخاصة بالحظر في شهر رمضان غدا (فيديو)

خبر سار.. الصحة تكشف معدل الإصابة بفيروس كورونا في مصر

01:50 م

عاجل.. أول بيان صحفي من اجتماع مجلس الوزراء

12:51 م

بعد قليل.. رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارات مهمة

09:24 ص

بشرى سارة من مجلس الوزراء للأطباء

01:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رمضان بالكورونا.. ضغوط من أهل السياحة لفتح المطاعم والكافيهات

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: أستاذ "هارفارد" يضع 3 معادلات للسعادة

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: البلللوم