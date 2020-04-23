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أستراليا تدرس الضغط لإجراء تحقيق دولي في فيروس كورونا

الخميس 23/أبريل/2020 - 01:54 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
تدرس السطات في أستراليا الضغط من أجل إجراء تحقيق دولي في جائحة فيروس كورونا الجديد في الاجتماع السنوي الشهر المقبل لمنظمة الصحة العالمية، حسبما كشف رئيس الوزراء الأسترالي، اليوم الخميس.

وقال رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون: "مجلس منظمة الصحة العالمية قادمة في مايو. هناك فرص لمتابعة هذه المسألة هناك، وهذا هو أول نقطة اتصال لنا"، كما أوردت وكالة "رويترز".

تريد أستراليا تعزيز منظمة الصحة العالمية وتقترح تزويد المفتشين بالسلطة لدخول بلد للاستجابة بسرعة أكبر للأزمة الصحية بأسلوب مفتشي الأسلحة.

أستراليا عضو في المجلس التنفيذي للجمعية، الذي يحدد سياسات منظمة الصحة العالمية ويعين المدير العام. ومن المقرر أن يجتمع المجلس يوم 17 مايو.

ويعتقد أن فيروس كورونا ظهر في سوق لبيع الحيوانات البرية في مدينة ووهان بوسط الصين أواخر العام الماضي. ووفقًا لحسابات "رويترز"، فقد انتشر المرض في جميع أنحاء العالم حيث أصاب نحو 2.6 مليون شخص وقتل أكثر من 183000 منهم.

أصبحت استجابة منظمة الصحة العالمية للجائحة مثيرة للجدل مع اتهام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لها بأنها "تتمحور حول الصين" وتعليق التمويل الأمريكي.

يعتقد الدبلوماسيون أن اجتماع مايو يفتح الباب لمناقشة دعوة أستراليا إلى إجراء تحقيق لأن بنود جدول الأعمال تتضمن بالفعل دعوات لمراجعة "الدروس المستفادة" لحالات الطوارئ الصحية، ويحث الأعضاء على الامتثال للوائح الصحية الدولية التي تم إدخالها بعد تفشي السارس عام 2004 في الصين .

وقالت مصادر حكومية، إن أستراليا تغلبت على أسوأ حالات تفشي فيروس كورونا لديها، ولهذا السبب انتقلت إلى الضغط على دول أخرى لدعم دعوتها إلى إجراء تحقيق، لكنها تفهم أن دولًا أخرى لا تزال تتعامل مع ارتفاع معدلات الوفيات.

وقد اتصل "موريسون" بالقادة في فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يضغط على بريطانيا وكندا حيث تسعى أستراليا للحصول على الدعم من الدول "ذات التفكير المماثل".

وقالت فرنسا وبريطانيا يوم الأربعاء، إن الوقت ليس مناسبًا لإجراء تحقيق.

وأضاف "موريسون" للصحفيين، أنه يتفهم التردد بشأن التوقيت وقلل من الاقتراحات التي قد تستهدفها الصين.

وأوضح: "هدفنا هنا بسيط للغاية، ونود أن يكون العالم أكثر أمانًا عندما يتعلق الأمر بالفيروسات".

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