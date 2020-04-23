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تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام تعاملات اليوم الخميس

الخميس 23/أبريل/2020 - 02:22 م
بوابة الفجر
تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ تراجع مؤشرا السوق العام والأول، فيما ارتفع مؤشرا السوق الرئيسى ورئيسى 50، وسط هبوط 5 قطاعات.
 
وهبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.69% خاسراً 32.53 نقطة ليغلق عند مستوى 4685.43 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.97% خاسراً 49.27 نقطة ليغلق عند مستوى 5025.11 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.03% رابحاً 1.01 نقطة ليغلق عند مستوى 4018.32 نقطة، وصعد مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.2%، رابحاً 8.07 نقطة ليغلق عند مستوى 3972.87 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات على 211.3 مليون سهم بقيمة 30.3 مليون دينار كويتى عبر 7572 صفقة.
 
وتراجعت 5 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.22%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 1.12%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.53%، ثم قطاعى النفط والغاز والاتصالات بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.34%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.12%، ثم قطاعى التأمين والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.11%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.01%.
 
وجاء سهم "شركة المنار للتمويل والإجارة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 20.44%، تليه شركة التخصيص القابضة بنسبة 15.18%، ثم شركة الشعبية الصناعية بنسبة 9.38%، فيما تصدر سهم "شركة مراكز التجارة العقارية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 13.65% ثم شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة بنسبة 12.35%، ثم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 10.17%.
 
وفى سياق متصل أكد البنك الأهلى المتحد، أنه لم يتم إخطاره من قبل الأطراف المعنية الأخرى فى صفقة الاستحواذ من قبل بيت التمويل الكويتى، بأى تطورات جديدة فى هذا الصدد خارج نطاق مما سبق الإفصاح عنه من جانب البنك بشكل دورى، والتي كان آخرها اتفاق البنكان على التأجيل المؤقت للصفقة حتى ديسمبر 2020، نظراً لتأثيرات جائحة كورونا الاستثنائية على سير الأعمال فى دولة الكويت.
 
كما أكد البنك الأهلى المتحد، أنه سيعلن عن أي تطورات بخصوص الصفقة، حرصاً على الشفافية ومصالح مساهميه والمتعاملين معه والتزاماً بالقوانين واللوائح المنظمة لذلك.
 

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