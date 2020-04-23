رئيس الوزراء: تعايشوا مع كورونا حتى يأذن الله بالعلاج

تعافي 65 مصابا بفيروس كورونا





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 65 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 935 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1270 حالة، من ضمنهم الـ935 متعافيًا.



تسجيل 169 حالة جديدة مصابة بكورونا



وأضاف أنه تم تسجيل 169 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة.



وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، هو 3659 حالة من ضمنهم 935 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و276 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استهل اجتماع الحكومة اليوم الخميس، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، بتوجيه التهنئة للوزراء بمناسبة حلول شهر رمضان المعظّم، مٌتمنيًا من الله أن يحل الشهر الكريم بكل الخير على بلدنا الحبيب مصر والعالم أجمع.كما تقدم بالتهنئة أيضًا للقوات المسلحة المصرية، وللشعب المصري بجميع أطيافه، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، قائلًا: هذه المناسبة الجليلة تذكرنا بالبطولات التي سطرها جيشنا العظيم؛ دفاعًا عن الوطن.