رسالة جديدة من الزمالك للثلاثي الأجنبي

حرص أمير مرتضى المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التواصل مع الثلاثي المحترف ضمن صفوف الفريق، أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم وفرجاني ساسي.

وطالب أمير مرتضى، اللاعبين بالالتزام بالتعليمات، والحفاظ على الاستقرار داخل الفريق، وعدم منح الفرصة للإعلام بالحديث عن مستقبلهم داخل النادي، وحصولهم على عروض احتراف خارجية، وضرورة التحدث مع المجلس والجهاز الفني فقط.

وتستمر مسابقة الدوري في التوقف حتى نهاية أبريل، بقرار من اتحاد الكرة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قد أعلن بشكل رسمي، تأجيل مباريات نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وكأس الكونفيدرالية الأفريقية بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد- ١٩).