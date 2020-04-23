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ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا في سويسرا

الخميس 23/أبريل/2020 - 03:07 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

ارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في سويسرا، إلى 1268 من 1217 أمس الأربعاء، عقب تسجيل 51 حالة، وفقًا لوكالة الصحة العامة السويسرية.

 

وكشفت وكالة الصحة العامة في سويسرا، اليوم الخميس، أن "عدد الإصابات المؤكدة زاد إلى 28496 من 28268 حالة، بعد الكشف عن 228 حالة إصابة جديدة".

 

وكانت الحكومة السويسرية، قد خططت اعتبارا من 27 أبريل الجاري، للتخفيف التدريجي من القيود والإجراءات التي فرضتها البلاد بسبب كورونا.

 

وأوضحت الحكومة السويسرية، أنها ستتيح للمستشفيات العمل في كل القطاعات، وفتح صالونات الحلاقة والمساج، على أن يعقب ذلك فتح المدارس الابتدائية والمتاجر والأسواق اعتبارا من 11 مايو المقبل.

 

كما أشارت السلطات السويسرية، إلى أنه سيتم إنتاج اللقاح فى شركات أدوية سويسرية، وستجرى الأبحاث بالتعاون بين عدد من الدول ومراكز الأبحاث، إضافة لمنظمة الصحة العالمية.

 

وكانت جامعة كسفورد، قالت إنها بدأت الاختبارات الأولى على البشر هذا الأسبوع على لقاح محتمل، بعد  تجازو مرحلة التجارب الحيوانية.

 

 ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وتسعى العديد من الدول لإيجاد علاج للفيروس الذي تسبب بوفاة أكثر من 74 ألف شخص حول العالم، وألحق بالاقتصاد العالمي خسائر كبيرة.

 

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فيروس كورونا سويسرا 28 إصابة

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