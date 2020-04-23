رئيس الوزراء يكشف حقيقة صادمة عن سر قدرة مصر على مواجهة كورونا

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إن الاقتصاد المصري مثله مثل باقي اقتصاديات الدول، واجه مشاكل نتيجة توقف بعض القطاعات مثل قطاعات السياحة والطيران التي تأثرت تأثرا شديدا بأزمة كورونا.





ولفت، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، إلى أن الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به مصر، هو من جعل لديها القدرة على مواجهة فيروس كورونا.





وكان االدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، استهل اجتماع الحكومة اليوم الخميس، عبر تقنية فيديو كونفرانس، بتوجيه التهنئة للوزراء بمناسبة حلول شهر رمضان المعظّم، مٌتمنيًا من الله أن يحل الشهر الكريم بكل الخير على بلدنا الحبيب مصر والعالم أجمع.





وكما تقدم بالتهنئة أيضًا للقوات المسلحة المصرية، وللشعب المصري بجميع أطيافه، بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، قائلًا: هذه المناسبة الجليلة تذكرنا بالبطولات التي سطرها جيشنا العظيم؛ دفاعًا عن الوطن.





الموقف الحالي لفيروس كورونا





وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الموقف الحالي لفيروس "كورونا المستجد" في مصر، وذلك فيما يتعلق بإجمالي عدد المصابين، وحالات الإصابة الجديدة، وعدد حالات الشفاء، والحالات التي تحولت نتيجتها من إيجابي إلى سلبي، وعدد الوفيات الجديدة، فضلًا عن إجمالي عدد الوفيات حتى الآن.





وأوضحت أن معدل الإصابة في مصر أصبح 36 لكل مليون حالة، بحسب أخر الإحصائيات في هذا الشأن، وهو عدد قليل مقارنة بمعدل الإصابة العالمي الذي يبلغ 335.5 لكل مليون حالة مصابة.



