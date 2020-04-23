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عزل قرية ثانية في كفر الشيخ بسبب كورونا (مستند)

الخميس 23/أبريل/2020 - 03:12 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عزل قرية الزعفران التابعة لمركز الحامول لمدة 14 يوما، وذلك بعد إصابة عدد من أهالي القرية بفيروس كورونا المستجد، لتعد بذلك ثاني قرية يتم عزلها في المحافظة بعد قرية كفر العجمي التابعة لمركز بيلا.

وكلف نور الدين، مديريات التضامن والتموين والصحة باتخاذ كافة الإجراءات لتوفير المستلزمات الطبية والغذائية لأهالي القرية، وكذلك مديرية الأمن بالمحافظة لتطبيق العزل.

ومن جهة أخرى، أكد محافظ كفر الشيخ، أن هناك شاحنات مُحملة بـ 10 آلاف كرتونة عائلية من المواد الغذائية الأساسية المتنوعة مقدمة من بنك الطعام المصري للجمعيات الأهلية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا.

وأضاف المحافظ، في بيان، أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والمحاسب سيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

وأوضح أن الجمعيات الأهلية لديها قاعدة بيانات مسجل عليها الأسر المستحقة، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، مؤكدًا أنه سيتم توزيع المواد الغذائية المقدمة من بنك الطعام عليهم كدعم غذائي نتيجة الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، والتي أثرت وبشكل مباشر على الكثير من فئات المجتمع.

وكما كلف محافظ كفر الشيخ، بتوفير كافة المواد الغذائية والمستلزمات الطبية لقرية كفر العجمي والتي تعد أول قرية يتم عزلها بالمحافظة بسبب فيروس كورونا المستجد، بعد تسجيل عدة إصابات بها

من جهة أخرى، فقد كلف اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستمرار رفع كفاءة النظافة في جميع شوارع كفر الشيخ، واستغلال وقت الحظر لأعمال النظافة والتطهير والتعقيم لجميع الشوارع.

وكما وجه بالحفاظ الدائم على أعمال التطهير في المنافذ الحدودية، مع تطهير وتعقيم جميع السيارات، بما في ذلك البضاعة المحملة، والأغراض الشخصية للركاب، مع توقيع الكشف الحراري على جميع الوافدين عبر منافذ كفرالشيخ، وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، والقضاء عليه كليا في أقرب وقت للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين جميعا.
عزل قرية ثانية في كفر الشيخ بسبب كورونا (مستند)
عزل قرية ثانية في كفر الشيخ بسبب كورونا (مستند)

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