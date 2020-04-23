رئيس الوزراء: عودة الحياة لطبيعتها عقب عيد الفطر.. بشرط (فيديو)

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه حال استمرار التزامنا سوف نطبق عدد من الإجراءات الاحترازية مع عودة الحياة لطبيعتها تدريجيًا عقب عيد الفطر المبارك، مع اتباع إجراءات احترازية مشددة، وسوف يتم وضع كتب للإجراءات التي يجب على المواطنين اتباعها، والتعامل بحزمة وصرامة مع من يخالف هذه التعليمات.





وأوضح "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن الإجراءات الجديدة بشأن مواجهة فيروس كورونا خلال شهر رمضان، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أن هناك مناقشات كثيرة تمت حول الإجراءات الاحترازية التي سيتم اتباعها خلال شهر رمضان، مشددًا على أن القضية ليس في ساعة الحظر وإنما في سلوك المواطنين قبل ساعات الحظر، منوهًا بأن فترة الحظر تسببت في التزاحم الأكثر، مؤكدًا على أن هدف الدولة هو الحد من التجمعات والتكدس للحد من انتشار المرض، مشددًا على أن الفترة الماضية شهدت زحام شديد وزيادة في الحركة بسبب دخول شهر رمضان والأعياد خلال هذه الفترة.





وناشد المواطنين، بالحذر في الحركة والتباعد بينهم، مع ضرورة ارتداء الأقنعة لتأمين أنفسهم قدر الإمكان، وهذا ليس ترف، ولكن مع عودة الحياة لطبيعتها قد تستمر هذه الاجراءات لفترة طويلة وهو ما يتم في جميع دول العالم، معقبًا: "الاستخفاف بالموضوع قد يكلفنا ما لا طاقة لنا به كدولة".





وأعلن رئيس الوزراء، على امتداد العمل بحظر التجوال الجزئي من التاسعة مساء وحتى السادسة صباحًا اعتبارًا من غدًا الجمعة، بدلًأ من الثامنة مساءً، مع السماح بفتح المراكز التجارية طوال أيام الأسبوع بما فيها الجمعة والسبلت اعتبارًا مع الغد؛ لتجنب التكالب على المجال التجارية.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 65 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 935 حالة حتى الأمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1270 حالة، من ضمنهم الـ 935 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 169 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الأربعاء، هو 3659 حالة من ضمنهم 935 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و276 حالة وفاة.



