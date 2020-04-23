السعودية تطرح مناقصة عالمية لشراء 655 ألف طن من القمح

قالت المؤسسة العامة للحبوب في السعودية في بيان يوم الخميس إنها طرحت مناقصة عالمية لشراء 655 ألف طن من القمح، للتسليم في الفترة بين يوليو تموز وأغسطس آب.





وقالت المؤسسة التي تديرها الدولة إن الموعد النهائي للتقدم بعروض في المناقصة 24 أبريل نيسان.





وقال محافظ المؤسسة أحمد الفارس في بيان إن القمح الصلد الذي يحتوي على بروتين بنسبة 12.5 بالمئة مطلوب للتوريد على 11 شحنة.





وأضاف أن ميناء جدة سيستقبل 360 ألف طن فيما سيستقبل ميناء الدمام 240 ألف طن وجازان 55 ألف طن.





ويمكن أن تكون الشحنات أكبر أو أقل بنسبة عشرة بالمئة عن الكمية المطلوبة. ويتوقع متعاملون إعلان نتائج المناقصة في 27 أبريل نيسان.





وفي المناقصة المعلنة السابقة لها في 24 فبراير شباط، اشترت المؤسسة 715 ألف طن بمتوسط سعر 247.46 دولار شاملا تكلفة الشحن.





كما جرى شحن قمح روسي إلى المملكة في أبريل نيسان للمرة الأولى منذ فتحت المؤسسة مناقصاتها أمام القمح من روسيا.





تغطية صحفية ماهر شميلطي ومايكل هوجان ومها الدهان - إعداد معتز محمد للنشرة العربية