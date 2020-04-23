رئيس الوزراء: عودة بعض الخدمات الأسبوع المقبل لطبيعتها (فيديو)

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن امتداد العمل بحظر التجوال الجزئي من التاسعة مساء وحتى السادسة صباحًا اعتبارًا من غدًا الجمعة، مع السماح بفتح المراكز التجارية طوال أيام الأسبوع بما فيها الجمعة والسبت اعتبارًا مع الغد؛ لتجنب التكالب على المجال التجارية.





وأوضح "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن الإجراءات الجديدة بشأن مواجهة فيروس كورونا خلال شهر رمضان، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، أنه سيتم استمرار تخفيض العمالة، وهناك خدمات سيتم البدء في تقديمها تدريجيًا اعتبارًا من الأسبوع القادم سيتم الإعلان عنها ببيان الوزارة، وهناك خدمات في الشهر العقاري سيتم إتاحتها اعتبارًا من الأسبوع المقبل لكونها لا تتسبب في الزحام.





وتابع، أنه بالنسبة للمحاكم تم السماح بالجلسات الخاصة بإعلان الوراثة تدريجيًا اعتبارًا من الأسبوع المقبل، وتم التوافق على إعادة خدمات المرور تدريجيًا الأسبوع المقبل، على أن يتم البدء في السماح باستئناف خدمة ترخيص المركبات الجديدة لخدمة قطاع صناعة السيارات في مصر، وتم التوافق على تقديم خدمة توصيل الطلبات للمنازل في المطاعم، أو طلب الطعام من المطاعم والخروج خلال شهر رمضان كبداية.





وشدد، على أنه سيكون مراقبة ومتابعة مشددة للإجراءات الاحترازية وحال كان هناك حاجة لاتخاذ إجراءات أكثر شدة وصرامة سيتم اتخاذها فورًا.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 65 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 935 حالة حتى الأمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1270 حالة، من ضمنهم الـ 935 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 169 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، الأربعاء، هو 3659 حالة من ضمنهم 935 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و276 حالة وفاة.



